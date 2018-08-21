Вторник, 21 Августа 2018 13:50

АрмИнфо.Полицейские, отправляющиеся на дежурство на армяно-азербайджанскую госграницу, будут получать дополнительное денежное довольствие. Об этом 21 августа в ходе пресс-конференции в Ереване заявил начальник Полиции Армении Валерий Осипян.

При этом, начальник полиции РА пояснил, что они будут получать столько же, сколько военнослужащий, находящийся в окопах. Осипян еще раз напомнил, что первая группа войск полиции отправится на боевое дежурство в Тавушскую область 23 августа сроком на 14 дней. Он также отметил, что войска полиции будут дежурить на территории Армении.

На вопрос о том, чем было обусловлено данное решение, Осипян в частности, сказал: "Я убежден, что любой армянин, кто может оказать содействие вооруженным силам страны, в независимости от того, в какой форме она будет выражаться, от финансового содействия до службы в их рядах - осуществляет миссию. Наши вооруженные силы являются одними из лучших в регионе, и я им полностью доверяю. Предложение об отправке войск полиции, незадействованных в мероприятиях в Ереване, поступило от премьера. Мы рассмотрели его, провели анализ, и было принято единогласное решение, поддержать данное предложение, и внести свой вклад в дело защиты Родины".

Начальник полиции также заметил, что женский состав возглавляемого им ведомства упрекнул его в предвзятости, в связи с тем, что в первую очередь на дежурство отправляются сотрудники сильного пола.

О том, что армянские полицейские отправятся на боевое дежурство на передовую стало известно в начале июня текущего года. Министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя данную информацию, в частности сказал: "Вы знаете, что войска полиции относятся к другому роду вооруженных сил. Сейчас возникла необходимость привлечь их к осуществлению боевого дежурства. Такая необходимость возникла потому, что Минобороны прорабатывает интересные решения по организации боевого дежурства ".