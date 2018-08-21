Вторник, 21 Августа 2018 13:46

АрмИнфо.В Армению стали отправлять больше посылок с наркотиками, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам (КГД) РА. Согласно сообщению ведомства, в течение 2018-го года зафиксирован рост числа случаев отправки в Армению почтовыми посылками наркотических веществ и таблеток, содержащих психотропные вещества. "В результате, отмечается рост незаконного оборота наркотических и психотропных веществ в республике", - говорится в заявлении КГД.

Посылки с указанными препаратами, в основном, отправляются в Армению из США и европейских стран. Учитывая рост числа таких случаев, КГД призывает граждан воздерживаться от подобной практики. Комитет напоминает, что доставка посылками в Армению наркотических веществ и таблеток, содержащих психотропные вещества, запрещена и рассматривается в качестве уголовно наказуемой контрабанды В странах ЕАЭС также запрещена отправка лекарственных препаратов посылками.

"С начала года, по положению на 17 августа Следственное управление КГД возбудило уголовные дела по 20 случаям отправки посылок с наркотическими веществами и таблетками, содержащими психотропные вещества, и 14 уголовных дел, связанных с доставками посылок, содержащих гашишное масло и марихуану, - сообщает налогово-таможенное ведомство Армении.