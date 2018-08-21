Вторник, 21 Августа 2018 13:42

АрмИнфо. Традиция насильственных азартных игр в местах лишения свободы приостановлена. Об этом 21 августа на пресс-конференции, посвященной 100 дням пребывания во власти нового правительства, заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Он отметил, что полностью исключить все возможности азартных игр в УИУ практически невозможно. "Дело в том, что люди могут играть на что угодно и полностью искоренить данное явление практически невозможно. Конечно, у заключенных конфискуют игральные карты, нарды и др., однако, конфисковать все не всегда возможно. Но все же, положительным сдвигом является то, что принудительные азартные игры ликвидированы. Мы разрабатываем план различных мероприятий, с тем, чтобы у заключенных было какое-нибудь занятие, какая-нибудь работа, чтобы они не заполняли свободное время азартными играми.

Министр юстиции также заметил, что в ближайшее время в медицинских учреждениях Армении будут созданы отделения, в которых будут лечиться заключенные. "Так как есть некоторые болезни, которые невозможно лечить в местах лишения свободы, мы приняли решения, что впредь некоторые больные смогут проходить лечения в медучреждениях Армении>,

- подчеркнул министр.

Зейналян также коснулся проблемы переполненности тюрем. Министр заверил, что на данный момент проблема, связанная с незаконными

выплатами за тюремные камеры и кровати, ликвидирована. "Хочу заверить, что на данный момент у всех заключенных есть свои кровати, данная проблема решена. Однако, тюрьмы действительно переполнены и мы сейчас заняты строительством нового УИУ. Необходимо также улучшить условия в тюрьмах Гориса, Армавира и других регионов. Мы также строим в УИУ новые больницы и постоянно улучшать условия в местах лишения свободы", - подчеркнул министр.

Зейналян также затронул вопрос связанный с питанием заключенных. Министр подчеркнул, что за последнее время еда в местах лишения свободы стала значительно лучше. "Мы внимательно следим за качеством еды в УИУ, качеством мяса, консервов. Недавно я сам посещал УИУ в Армавире и наблюдал за условиями на кухне, а также за приготовлениям еды. В целом, показатели на данный момент удовлетворительны. Но мы намерены в дальнейшем улучшать качество еды для заключенных", - подчеркнул Артак Зейналян.

Министр юстиции также коснулся проблемы условно-досрочного освобождения граждан. "В Армении был зафиксирован беспрецедентный показатель условно-досрочного освобождения. Было подано 387 докладных, из которых 192 человека отказались подавать заявление в суд, 228 дел были рассмотрены в судах, 84 было удовлетворено, 144-м было отказано>, - подчеркнул Зейналян.

Министр юстиции также подчеркнул, что в Министерство юстиции поступило 160 прошений о помиловании. "Хочу подчеркнуть, что 115 прошений уже направлены в аппарат премьер-министра", - подчеркнул Зейналян.

Еще одну тему, которую в ходе подведения итогов 100 дней работы затронул Артак Зейналян, касалась смертности в местах лишения свободы. Министр отметил, что показатель самоубийств в Армении значительно ниже, чем во многих других более развитых странах. "Однако, я не считаю, что это повод для гордости. Я считаю, что до тех пор пока в тюрьмах происходят самоубийства, у нас есть широкое поле для деятельности. Мы должны создать такие условия, при которых самоубийств больше не будет", - отметил министр.

В заключении Зейналян коснулся службы пробации. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день, к сожалению, пробация в Армении находится на довольно низком уровне, однако, на данный момент сотрудники министерства ведут работу в данном направлении. "Мы намерены производить в Армении, или же привозить из-за границы браслеты, которые будут показывать местонахождение того или иного осужденного. Это очень удобно, так как, во-первых, многие смогут избежать тюремного наказания, что безусловно в значительно мере решит проблему переполненности тюрем. А во-вторых, мы сможем принимать другие меры наказания, помимо тюремного заключения, например, домашний арест", - заключил министр.