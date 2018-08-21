Вторник, 21 Августа 2018 13:41

АрмИнфо. Начальник полиции Армении Валерий Осипян призвал армянскую общественность содействовать исключению на улицах Еревана незаконной уличной торговли.

Так, 21 августа в ходе пресс-конференции в Ереване, Осипян, коснувшись увеличения случаев незаконной торговли на улицах столицы, констатировал, что в последние годы борьба с уличной торговлей была эффективной, и подобных явлений было единицы, и они быстро пресекались полицией. "Полностью согласен с вами, что в последний период на наших улицах увеличилось число граждан, осуществляющих незаконную торговлю. К сожалению, были случаи, когда полицейские, пытающиеся пресечь подобные проявления, получали угрозы со стороны граждан, "мол, мы пожалуемся на вас премьеру". Более того, иногда граждане, проходящие мимо и видящие как полицейский просит лицо, осуществляющее незаконную торговлю прекратить эту деятельность, начинают заступаться за последнего, обвиняя нас в том, что мы лишаем последних возможности заработать на кусок хлеба. В этой связи просим армянскую общественность не препятствовать нашей профессиональной деятельности, а наоборот содействовать, так как незаконная уличная торговля неприемлема, особенно когда речь идет о продуктах питания", - отметил Осипян.

Он также сообщил, что по данному вопросу были проведены консультации и с соответствующим руководством мэрии, и предпринимаются все меры для исключения этого явления.