Вторник, 21 Августа 2018 13:40

АрмИнфо. Начальник полиции Армении Валерий Осипян обещает провести беспрецедентные по своему качеству выборы в стране.

"Предстоящие в Армении выборы будут беспрецедентными как с точки зрения их организации, так и прозрачности в деятельности правоохранительных органов", - отметил Осипян 21 августа в ходе встречи с журналистами, на котором подвел итого деятельности 100 дней пребывания на этой должности.

Вместе с тем, начальник полиции призвал не нарушать закон, не прибегать к предвыборным взяткам, обещав, что наказаны будут и те, кто раздает их, и те кто их берет.

Он также сообщил, что уже сегодня соответствующие структуры полиции в связи с предстоящими выборами в столичный Совет старейшин начали проверки списков избирателей, проверив уже 400 тыс. граждан.

Осипян также заверил, что полиция не будет скованна в своей деятельности во время выборов. "Мы и раньше не были скованы в своих действиях, и не будет скованы, уж тем более, сегодня. Полиция будет действовать максимально прозрачно, у вас будет возможность воочию убедиться в этом", - резюмировал он.

Напомним, что 23 сентября в Ереване пройдут внеочередные выборы в столичный Совет Старейшин. А уже весной 2019 года должны состояться внеочередные выборы в парламент страны.