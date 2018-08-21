Вторник, 21 Августа 2018 13:39

АрмИнфо.На митинге на площади Республики 17 августа находилось от 120 до 150 тыс. граждан. Об этом 21 августа в ходе пресс- конференции в Ереване заявил начальник Полиции Армении Валерий Осипян.

На уточнение, почему полиция перестала публиковать данные о количестве людей, собирающихся на митингах, Осипян заверил, что в последние годы правоохранительные органы никогда не публиковали таких данных. По его словам, цифры собираются, составляются соответствующие отчеты, однако они не представляются общественности. "Что касается митингана площади Республики, то по нашим данным, непосредственно на ней 17 августа находилось около 120 тысяч человек, плюс достаточно большое число граждан находились и на прилегающих к площади территориях, и общее количество вовлеченных в митинг составляет до 150 тысяч человек", - отметил начальник полиции. При этом он добавил, что митинг организован на высоком уровне, и никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Отметим, что 17 августа премьер-министра Армении Никол Пашинян созвал митинг на площадиРеспублики, на котором подвел итоги деятельности 100 дней нахождения у власти и рассказал о дальнейшем векторе деятельности.