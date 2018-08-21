Вторник, 21 Августа 2018 13:38

АрмИнфо.Президент компании Давид Галстян и заместитель директора концерна <Калашников> Андрей Барышников 21 августа подписали договор об основании в Армении предприятия по производству новых автоматов Калашникова <АК-12> и <АК-15>. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее АрмИнфо сообщало, что делегация Армении, возглавляемая министром обороны РА Давидом Тонояном, отправилась в Москву для участия в открытии международной военно-технической выставки "АРМИЯ-2018" и форума "Национальная неделя безопасности". Сегодня же министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках международной военно-технической выставки "Армия 2018" и форума "Неделя национальной безопасности" с гендиректором компании "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым обсудили широкий круг текущих вопросов военно- технического сотрудничества