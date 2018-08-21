Вторник, 21 Августа 2018 13:36

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках международной военно-технической выставки "Армия 2018" и форума "Неделя национальной безопасности" 21 августа встретился с гендиректором компании "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook. "В ходе встречи был обсужден широкий круг текущих вопросов военно-технического сотрудничества", - написал представитель оборонного ведомства Армении. Накануне АрмИнфо сообщало, что делегация Армении, возглавляемая министром обороны РА Давидом Тонояном, отправилась в Москву для участия в открытии международной военно-технической выставки "АРМИЯ-2018" и форума "Национальная неделя безопасности". В МО РА также сообщили, что для участия в форуме "АРМИЯ-2018" в Московскую область отправилась и делегация МО РА во главе с заместителем министра Давидом Пахчаняном. Также сообщалось, что на выставке планируется демонстрация образцов армянской военной промышленности.

Отметим, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке, будет представлено более 26 тыс. экспонатов. Как сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, зарубежные страны привезут на выставку множество образцов военной продукции. "Федеральной службой по военно­техническому сотрудничеству уже выдано лицензий на экспонирование более чем 500 позиций из таких стран, как Белоруссия, Индия, Китай, Пакистан, Турция и ряда других. Восемь стран представят на "Армии-2018" свои национальные павильоны с масштабными и, уверен, зрелищными экспозициями производимой в их странах военной техники. На "Армии-2018" ожидается порядка 90 официальных делегаций из других стран, в рамках научно-деловой программы форума состоятся более 150 мероприятий ", - отметил он. Глава ФСВТС добавил , что на "Армии-2018", кроме новинок "Бука" и "Тора", будут представлены такие "хиты", как системы С-400, вертолеты Ми-8/17, танки Т-90, БМП-3, БМПТ "Терминатор", РСЗО "Смерч", тяжелая огнеметная система ТОС-1А.