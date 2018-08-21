Вторник, 21 Августа 2018 12:44

АрмИнфо. Нурсултан Назарбаев поделился мнением о том, каким должен быть президе нт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентами не рождаются, президентами становятся. И здесь одних личных качеств человеку мало. Надо быть высоко ответственным человеком. Президент - это политик особого рода, политик, от решения которого зависит жизнь миллионов людей. Эту ответственность надо понимать и чувствовать пульс времени, пульс своего народа», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью для документального фильма «В горниле истории», снятого Телерадиокомплексом Президента РК.

Говоря о себе, Нурсултан Назарбаев отметил, что не может не чувствовать свой народ. «Я казах, который вырос в простой глухой деревне, я прошел путь рабочего сталевара, прошел все инстанции управления государственной власти, объехал весь Казахстан, все области, все районы, все аулы. Меня везде за эти годы узнали. Как я могу не чувствовать, что хочет народ?» - добавил Н.Назарбаев.