Понедельник, 20 Августа 2018 22:07

АрмИнфо. Около 200 женщин, жительниц сопредельных с Амулсаром общин направили открытое письмо в адрес Омбудсмена, руководства Полиции РА и неправительственным организациям, защищающим права женщин

Отметим, что дороги, ведущие к Амулсарскому золотоносному месторождению уже почти 2 месяца перекрыты группой активистов, которые выступают против эксплуатации месторождения. Полиция, при этом, пока не вмешивается. Предприятие простаивает терпя колоссальные убытки. Люди не ходят на работу, а правительство ждет заключения рабочей группы.

В письме, в частности, говорится, что программа Амулсара - это не только хорошая работа для многих женщин, живущих в сопредельных сельских общинах, но и уникальная возможность обучения новым профессиям, улучшения социально-экономического положения семей, начать свой малый и средний бизнес. «Многие из нас приобрели новые навыки работы с компанией «Лидиан», многие получили новую профессию и квалификацию. «Лидиан» является одной из редких организаций в Армении, которая обеспечивает равные возможности для женщин и мужчин, равные условия труда, и мы гордимся тем, что имеем достойную работу и возможности для развития. За последние два года компания оказала поддержку более чем 50 компаниям малого и среднего бизнеса, большинством из которых руководят женщины. Мы прошли специальные бизнес-тренинги, получили у компании поддержку, простимулировали наши предприятия, поддерживали наши семьи и их благосостояние », - говорится в письме.

Женщины, подписавшиеся под обращением, указывают, что работая в компании «Лидиан», они хорошо осведомлены о высоких экологических стандартах, применяемых на предприятии. «Пусть никто не говорит, что любит свою общину, свою семью и своих детей. Любовь к обществу – это, прежде всего, ежедневный труд. Мы все заинтересованы в благосостоянии и благополучии наших семей », - написали женщины в своем письме.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.