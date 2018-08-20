Понедельник, 20 Августа 2018 21:21

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

21 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-12?00 собственные дома 1-42 на ул. Чолакяна, 4-60 на ул.

А.Тиграняна, 1-55 на ул. В. Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?00-16?00 жилые дома 1-6, 1А-3А, 6А, 10А на ул. Лепсуса, собственные дома 1-13 на 1-ой и 2-ой улицах, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 82 на ул. Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 13, 15, 15/4 и собственные дома 44А-64А на ул. Сундукяна, жилые дома 14, 14/1, 14/2 на ул. Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 8, 8А,Б, 14, 14А, 18, 18А на ул. Арцаха, жилой дом 45А на переходе Атояна, собственные дома 5-41 на ул. Атояна, 11-17 (нечетные) на ул. Мурацана, собственные дома 113/3 на ул. Мурацана, 1-15 на 3-ей улице Нор Ареша, 1-9 на 5-ой улице, 20-41 на 12- ой улице, жилые дома 12, 14, 16, 18 на ул. Г.Нжде, 26 на ул. Манташяна, 34, 36 на ул. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00жилые дома 109 на ул. Мурацана, 13, 15, 17 на ул. Ростовян, 50-58 на ул. Сасунци Давида;

11?30-15?30жилые дома 34, 36-39, 44, 45 в квартале 'Дурян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Араратском марзе:

10?00-12?00частично села Нор Кюрин, Нор Харберд;

10?00-13?00частично село Ноякерт;

10?00-16?00села Покр Веди, Таперакан, частично село Нор Кянк;

10?30-16?00частично села Ншаван и Шаумян;

11?00-15?00 жилые дома 105, 107, 109, 111, 113, 115 на ул. Исакова в городе Арташат; в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-13?00 жилые дома 12-14, 18-21, 28А в квартале <Дзахапня" в городе Джермук;

10?00-16?00 улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе и частично квартал "Чайкенди" в городе Вайк; станции сотовых операторов "Г-Телеком", "АрменТел", "Юком", абонент (не являющийся жильцом) "Лидиан Армения" в селе Сараван; села Гнишик, Арпи, Мозров, Артаван, Сараван, Сараландж, Угедзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

11?00-16?00 малая ГЭС "Ани";

в Котайкском марзе:

10?00-12?00квартал "Зонал каян" в городе Абовян; села Тегеник, Карашамб, станция оператора "Виваселл МТС", садоводческие компании "Труд", "Бжишкн-Наири" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?00-16?00частично община Касах, кварталы "Ванаовит", юго-восточный, станция оператора "Виваселл МТС", воинская часть, ООО "Бадалян-Ехбайрнер", "С. Овакимян", "Улоран", "Н.Торосян", "Эвамак", "С.Манукян", "Папян ев Водинер", фирма "Зовасар", газозаправочная станция "СЛЛ газ" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Прошян;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00частично община Сарапат в Ашоцком регионе; частично община Бердашен в Амасийском регионе;

в Лорийском марзе:

09?00-15?00частично село Атан;

10?00-12?30село Берд;

в Тавушском марзе:

11?00-14?00села Гош, Хачардзан, Агавнаванк;

в Сюникском марзе:

10?30-13?30 улицы Еритасардакан, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Ханджяна в городе Сисиан;

11?00-14?00 жилой дом 1 на ул. Лернагорцнери в городе Агарак;

11?00-17?00 село Шаке;

14?00-16?00 жилые дома 5, 7 на ул. Нар-Доса и частично улица Ханджяна в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.