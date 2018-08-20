Понедельник, 20 Августа 2018 20:36

АрмИнфо. Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян выступил с заявление в связи с внутриполитической ситуацией, сложившейся в стране.

Баблоян в своем заявлении отмечает, что как глава парламента внимательно слушал речь премьер-министра Армении Никола Пашияна на площади Республики, где последний подводили итоги 100 дней деятельности правительства. "Слушая Пашиняна, я ожидал увидеть программу, направленную на обеспечение безопасности страны, экономическое развитие, улучшение благосостояния населения и конечно же, еще большего углубления демократии. Может быть 100 дней мало, для того чтобы услышать полный вектор развития премьера по этим вопросам и конструктивных путей решения этих задач. Безусловно, считаю, что нужно бороться с коррупцией, монополиями. Убежден, что всегда нужно слушать голос народа, необходимо по возможности информировать народ и вовлекать их в процесс принятия важных вопросов, так как власть в РА принадлежит народу. Но, реализовывая все это, мы обязаны руководствоваться исключительно Конституцией и законами, а также с полным сохранением международных обязательств, взятых Арменией. В этой связи хочу с сожалением констатировать, что глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся в нашей стране", - говорится в заявлении спикера армянского парламента, поступившем в АрмИнфо.

При этом Баблоян считает, что естественная общественно-политическая жизнь в стране, конституционно-правовые отношения и общественная солидарность органов государственной власти находятся под угрозой. При этом спикер НС видит опасные тенденции по углублению нетерпимости в попытках разделить общество на два лагеря - революционеров и антиреволюционеров. " Эта озабоченность еще больше усилилась после следующего заявления премьера: "Я советую всем подумать, прежде чем что-то сказать, а потом еще заявляют, что мы ограничиваем их право на свободу слова. Вы еще должны научиться думать, прежде чем что-то говорить, чтобы потом думать о вашей свободе слова". Должен признаться, что подобная формулировка Пашиняна была неожиданностью для меня, поскольку является прямым попирательством инакомыслия. Параллельно с этим, угрожая судьям и диссидентам Службой национальной безопасности, Пашинян не только оказывает давление на судебную власть, но и на любого человека в стране, имеющего иное мнение", - считает Баблоян.

Глава парламента также констатировал, что в выступлении премьера содержались опасные посылы для Конституционного строя страны и основ государственности, которые напрямую противоречат международным обязательствам Армении по строительству правового и демократического государства. Баблоян также считает, что под тезисом "переходного правосудия" был сделан неправомерный намек на ретроактивность закона.

Вместе с тем, спикер парламента считает, что возможные изменения Конституции в НС со стороны главы исполнительного органа, с угрозой достичь желаемого результата, являются очевидным давлением и принуждением на законодательную власть. " Для меня это как минимум непонятно, поскольку возможности подобных обсуждений и принятия решений не были исчерпаны в парламенте. Поэтому, учитывая вышеизложенное, я планирую встретиться с президентом Республики, премьер- министром, защитником прав человека, Высшим судебным советом и представителями международных дипломатических миссий для обсуждения сложившейся в стране ситуации. Будучи верным своей конституционной миссии, я заверяю вас, что Национальное собрание будет продолжать осуществлять полномочия, возложенные на него законодательством", - резюмировал Баблоян.