Понедельник, 20 Августа 2018 20:35

АрмИнфо. Военная полиция Минобороны Армении возбудила уголовное дело в отношении двух солдат-срочников, отказавшихся вернуться на место прохождения службы после лечения в госпитале.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, 18 августа из Центрального военного госпиталя поступило сообщение о том, что 4 солдата-срочника после продолжительного лечения были выписаны из госпиталя, однако, они отказываются отправляться на места прохождения службы, аргументируя это тем, что еще не выздоровели. В МО сообщают, что для выяснения ситуацию в госпиталь отправились заместитель министра обороны Габриель Балаян, начальник военной полиции Артур Багдасарян, начальник центра по правам человека и этике МО Александр Аветисян. "Выяснилось, что 4 солдата -срочника из разных воинских частей, со стороны военной медкомиссии были признаны годными к прохождению обязательной военной службы, и были выписаны из госпиталя с ограничениями прохождения службы, однако отказались отправиться в воинские части, утверждая, что они не до конца вылечились и нуждаются в дальнейшем лечении. После разъяснительных бесед, проведенных со стороны высокопоставленных чиновников МО РА, Х. Ованнисян и А. Авоян выразили готовность вернуться в воинские части и продолжить службу. Меж тем, А. Киракосян и Ю. Гукасян в сопровождении сотрудников военной полиции были перемещены в соответствующие блок приема и распределения Военной полиции и N-ой воинской части МО РА. В отношении вышеуказанных военнослужащих возбуждено уголовное дело, проводится следствие", - говорится в сообщении МО РА.