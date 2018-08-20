Понедельник, 20 Августа 2018 18:51

АрмИнфо.В Республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха на 5-7 градусов. Синоптики рекомендуют избегать прямых солнечных лучей, так как уровень УФ-излучений достигнет до значения 6.

Между тем, в отдельных частях города Ереван 20 августа ожидается кратковременные дожди и грозы. Во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 21-25 погода будет без осадков.

Дожди и грозы ожидаются в некоторых регионах Армении 20 августа, 21-22 в северных областях возможен град. 23- 25 ожидается погода без

осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы может достигать до ? 18-23 м/с.