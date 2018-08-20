Понедельник, 20 Августа 2018 18:49

АрмИнфо. Начиная с этой осени в Армении будут проводиться исследования по распространению вируса папиллома человека (ВПЧ). Для организации проекта министр здравоохранения Арсен Торосян и президент - основатель фонда "FIDEC Армения" (Фонд по борьбе с инфекционными заболеваниями / Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries - Ред.) известный аргентинский инфекционист Даниел Стамбулцян подписали двухсторонний меморандум.

"FIDEC Армения" совместно с международным агентством по исследованию онкологических заболеваний (International Agency for Research on Cancer Франция, Леон), будут проводить исследования по распространению ВПЧ.

Проект будет координировать Министерство здравоохранения. Собранные образцы будут транспортироваться в Лион, где будут получены окончательные результаты исследования. Результаты лягут в основу дальнейших исследований и корректировки общего состояния больных ВПЧ. Исследование будет проводиться в два этапа по всей стране. Фонд, также будет информировать о последствиях ВПЧ, о ранней и своевременной выявлении болезни и дальнейшем лечении.

В ходе собрании Д. Стамбулян представил результаты по борьбе с инфекционными заболеваниями, которую проводят в Аргентине, подчеркивая роль вакцинации для предотвращения (ВПЧ).

А. Торосян приветствовал инициативу организовать научную дискуссию о процедуре вакцинации и ее результатах в Армении.

Отметим, что с 11 декабря 2017г. в Армении должна была стартовать программа по вакцинации тринадцатилетних девочек против вируса папилломы человека. Однако в поликлиники почти никто не обратился. А по плану вакцину должны получить порядка 16 тысяч девочек тринадцати лет.