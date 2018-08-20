Понедельник, 20 Августа 2018 18:29

АрмИнфо.Партия "Наследие" решила одобрить назначение своего основателя Раффи К. Ованнисяна на пост мэра столицы Армении на досрочных выборах, намеченных на 23 сентября. Соответствующее решение принято сегодня на исполнительном заседании правление партии.

Согласно информации, к первому министру иностранных дел Республики и соучредителю Детского благотворительного центра <Орран>, Армянского центра стратегических и национальных исследований и Армянской ассоциации юристов, Ованнисяну в партйном списке партии <Наследие> на выборы Ереванского городского совета присоединятся нынешний председатель <Наследия> и бывший депутат Армен Мартиросян (который будет руководить кампанией), защитник гражданских прав Овсеп Хуршудян и более 50 кандидатов из профессиональных, интеллектуальных, женских и молодежных кругов как из самой партии, так и в лице гражданского общества в целом.

<Наследие, член-наблюдатель Европейской народной партии, надеется поделиться с гражданами Еревана своим видением капитальной модернизации столицы Новой Армении. В этом году Ереван отмечает 2800-летие своего древнего предшественника Эребуни, а также собственный 100-й год в качестве современной столицы страны. Мы наконец удостоены чести и наделены полномочиями расширить наш послужной список общественной службы как неотъемлемую часть наследия победы нашего народа>, - сказал Раффи Ованнисян.

Напомним, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА"). Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.