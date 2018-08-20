Понедельник, 20 Августа 2018 17:58

АрмИнфо. В Нью-Йорке планируется запуск Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, и открытие его к подписанию. Напомним, что этот документ разрабатывался по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева. Обращаясь к членам Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Глава нашего государства призвал к созданию Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН.

В работе над Кодексом по борьбе с терроризмом приняли участие представители миссий разных стран, а также международные эксперты в сфере контртерроризма. Они назвали казахстанскую инициативу по борьбе с этой угрозой транснационального, глобального характера весьма своевременной, которая будет способствовать выполнению резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанская сторона при этом смогла собрать за стол переговоров все региональные группы, высказав им свои мнения и рекомендации и выслушав их позиции и предложения.

Таким образом, Кодекс по борьбе с терроризмом по инициативе Главы нашего государства готов к запуску. Как сообщает наш собственный корреспондент в США Майра Абдрахманова, церемония подписания запланирована на конец сентября 2018 года и пройдет во время Общеполитических дискуссий Недели высокого уровня 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Страны АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) также поддержали казахстанскую инициативу и готовы к подписанию. Сухайми Тажуддин, советник-посланник постпредства Малайзии при ООН: - Терроризм угрожает всем странам мира. Поэтому очень важны наши общие усилия в борьбе с этим злом. Казахстанская инициатива весьма своевременна и дает возможность всем нам для принятия политического решения по этому вопросу. Мы надеемся, что Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, поможет соблюдать обязательства, которые мы подпишем. Этот международный документ, продвигаемый Казахстаном, весьма актуален и включает все аспекты сотрудничества. Спасибо большое Казахстану за эту возможность. Мы надеемся, что вместе будем продолжать работать по этой вашей инициативе.

Отметим, что сегодня состоялась встреча Посла Т.Уразаева с Секретарем Совета безопасности Армении А.Григоряном, где ключевым вопросом стала тема борьбе с международным терроризмом. В данном контексте Посол акцентировал внимание на проекте Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, инициированный казахстанской стороной. Данный документ был презентован 18 январе т.г. на полях СБ ООН и его основной целью является создание широкой международной коалиции стран-партнеров по контр-терроризму и достижение к столетию ООН в 2045 году мира, свободного от терроризма.