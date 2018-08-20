Понедельник, 20 Августа 2018 17:58

АрмИнфо.Иран является дружественной страной для Армении, и прочное взаимодействие и устойчивые рабочие отношения имеют важное для нас значение. Об этом в ходе встречи с посолом Ирана в Армении Сейедом Каземом Саджади заявил глава Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ РА, в свою очередь посол подтвердил, что Армения и Иран были и останутся дружественными странами, и выразил уверенность, что ранее установленное прочное сотрудничество будет продолжено, и еще больше углубится на благо народов двух стран.

Дипломат подчеркнул, что у Ирана нет никаких ограничений в отношении Армении, и сейчас осуществляются необходимые работы, для нахождения новых путей сотрудничества.

Коснувшись уже существующих сфер взаимодействия, Ванецян отметил, что у Армении особое отношение к проблемам связанным с туризмом, и она придает важное значение интересу и большому потоку граждан Исламской Республики Иран в нашу страну в последние годы. Глава СНБ РА заверил, что делается все возможное для обеспечения безопасности туристов