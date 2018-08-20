Понедельник, 20 Августа 2018 17:46

АрмИнфо.В дружественных отношениях Китая с Арменией особая важность придается сотрудничеству в сфере здравоохранения. Об этом заявил посол Китайской Народной республики в Республике Армения Тянь Эрлунь в ходе встречи с министром здравоохранения РА Арсеном Торосяном.

Как сообщает пресс-служба армянского Минздрава, обоюдно была отмечена важность армяно-китайского взаимодействия на высоком уровне. Вместе с тем, стороны выразили уверенность в том, что взаимоотношения еще более укрепятся

Арсен Торосян высоко оценил содействие китайской стороны сфере здравоохранения Армении. Он напомнил, что Китай предоставил Армении 200 машин скорой медпомощи, благодаря чему полностью будет заменен республиканский автопарк службы. В ближайшее время, как сообщил министр, вся партия карет скорой помощи, подаренных Китаем, прибудет в Армению. Затем Минздрав распределит кареты скорой помощи по всей республике.

Посол Эрлунь, в свою очередь, отметил готовность осуществить с Арменией обмен опытом в вопросе внедрения медстрахования, а также провести переподготовку врачей. Собеседники затронули осуществление совместных шагов в сфере фармацевтики.

Соглашение о предоставлении 200 машин скорой помощи подписали в Ереване экс- министр здравоохранения Армении Левон Алтунян и советник по торгово- экономическим вопросам посольства КНР в Армении Уань Шицай. В 2011 году Китай уже передал Армении в дар 90 машин <Скорой помощи>. Подписание состоялось в рамках встречи Алтуняна с послом КНР Тянем Эрлунем и заместителем директора компании "China National Township Enterprises Corporation" Яном Цзиньминем.