Понедельник, 20 Августа 2018 17:43

АрмИнфо.Обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая взаимодействие двух стран в ЕЭАС и ОДКБ, состоялся между послом Казахстана в РА Тимуром Уразаевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном в ходе встречи 20 августа.

Как сообщает посольство Казахстана в РА, собеседники уделили особое внимание борьбе с трансграничной преступностью и терроризмом. "В данном контексте посол акцентировал внимание на проекте Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, инициированный казахстанской стороной. Данный документ был презентован 18 январе т.г. на полях СБ ООН и его основной целью является создание широкой международной коалиции стран-партнеров по контр-терроризму и достижение к столетию ООН в 2045 году мира, свободного от терроризма. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие перспективы расширения казахстанско-армянских взаимоотношений на современном этапе", - говорится в сообщении посольства Казахстана.