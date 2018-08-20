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АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 20 августа принял руководителя ереванского офиса Детского фонда ООН (UNICEF) Таню Радочай.
Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи Баблоян отметил, что защита прав детей всегда находилась в центре его внимания. По словам спикера, в этой сфере очень важно обеспечить непрерывность действующих в Армении программ.
Говоря об инклюзивном образовании в контексте защиты прав ребенка, председатель НС подчеркнул, что инклюзивное образование следует рассматривать как глобальную цель, особенно для детей с нарушениями в развитии. По словам Баблояна, в этой сфере государство должно позаботиться о таких вопросах, как ранее выявление проблем, а затем, обеспечивая необходимое вмешательство, обеспечить ребенку полную интеграцию в общественную жизнь.
В свою очередь, Таня Радочай отметила важность процесс реформ, проводимых в последние годы в Армении.
В ходе встречи стороны обсудили возможности реализации совместных инициатив связанных с Всемирным днем детей, а также ряд вопросов, касающихся защиты прав детей.
|Около 200 женщин – жительниц сопредельных с Амулсаром общин - направили открытое письмо в адрес Омбудсмена
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|Раффи Ованнисян на сей раз претендует на пост мэра Еревана
|Посол Ирана: Ведется поиск новых путей взаимодействия между Арменией и Ираном
|Министр: В ближайшее время вся партия карет скорой помощи, подаренных Китаем, прибудет в Армению
|Посол Казахстана и секретарь Совбеза Армении обсудили взаимодействие двух стран в ЕЭАС и ОДКБ
|Давид Тоноян отправился в Москву на "АРМИЯ-2018"
|Председатель НС Армении принял руководителя ереванского офиса Детского фонда ООН
|В Beeline стартовала акция по продаже смартфона Samsung Galaxy J2 Prime
|Брату водителя бывшего премьер-министра Овика Абраамяна предъявлено обвинение
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|Viva Cell-MTS установил в своих центрах продаж скидки на все модели смартфонов iPhone
|Глава партии "Наследие": РПА не является оппозиционной партией, это партия, лишившаяся власти
|ССС: В рамках дела 1-ого марта в особняке и офисе Роберта Кочаряна прошли обыски
|Раффи Ованисян: "Наследие" обсуждает три кандидатуры, которые могут возглавить список партии на выборах в мэрию Еревана
|Армяно-китайская школа откроет свои двери для школьников 22 августа
|Армен Ашотян: Документ, разработанный главой администрации премьер-министра, ограничивает свободу слова
|Посол России: В настоящее время в переговорном процессе по Карабаху наблюдается некоторое движение в сторону ознакомления сторон друг с другом
|Одна из 8-ми пострадавших в ДТП в Тбилиси граждан Армении скончалась
|Генпрокуратура Армении сегодня подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста
|Нового президента Федерации футбола Армении выберут 22 сентября
|Первая группа войск полиции РА отправится на дежурство на передовую 23 августа
|Давид Арутюнян о выступлении Пашиняна: В подтексте заявлений премьер-министра о судебной системе содержатся угрозы
|Президент Армении выразил соболезнования генсеку ООН в связи с кончиной Кофи Аннана
|АНК не будет выдвигать кандидата на выборах в столичный Совет старейшин
|Коллектив ААЭС поздравил своего руководителя по случаю 55-летнего юбилея
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го августа
|Гастролеры похитили из банкоматов в Ереване и Раздане порядка 24 млн. драмов
|На Армению надвигаются дожди
|Глава палаты адвокатов дал несколько рекомендаций Пашиняну, который намеревается инициировать "переходное правосудие"
|Шармазанов о выступлении Пашиняна: Это было не выступление-отчет о проделанном или не сделанном, а поток угроз
|ЦИК Армении обнародовала дату выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян: Мы инициируем конституционные изменения, которые дадут возможность проводить досрочные выборы без отставки премьер-министра
|Н. Пашинян: В Армении необходимо усилить институт референдумов
|Пашинян: Лицо, ответственное в убийстве 10 людей и в попытке свержения конституционного строя, не уйдет от ответственности
|Н. Пашинян: Задачей новых властей Армении в сфере борьбы с коррупцией является не заполнение тюрем, а возвращение народу всего награбленного
|Премьер-министр Армении: Мы хотим вывести наши отношения с Россией на совершенно новый уровень
|Назарук: На фоне сложных, явлений, наблюдаемых на внешнем контуре, Модель-конференция ОДКБ - является важным и своевременным
|Посол Беларуси: Решение о вступлении новой страны в ОДКБ принимается на основе консенсуса
|Ованнисян: Армения вносит серьезный вклад в развитие ОДКБ
|Ованес Игитян: На данный момент, мне кажется, что у второго президента больше шансов вернуться в тюрьму, чем в политику
|В Ошакане воздали дань памяти героям руско-персидской войны 1826-1827 годов
|Посол России: Значение ОДКБ для наших государств, безопасности и взаимодействия в более широком плане очевидно
|Ованнисян: Провокации азербайджанской стороны не останутся без ответа
|Генпрокуратура готовит кассационную жалобу на решение Аппеляционного суда по делу Роберта Кочаряна
|Варужан Аветиcян и Араик Хандоян освобождены из-под стражи
|Политики Азербайджана считают не реальным вступление Азербайджана в ОДКБ
|С Международных армейский игр Армения вернулась с наградами и номинациями
|Служба национальной безопасности Армении (НСС) раскрыла еще один случай контрабанды наркотиков
|С перекреста улиц Арцах-Эребуни стартовало шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
|Арест генерала Манвела Григоряна продлен еще на 2 месяца
|Премьер-министр Армении призвал участников сегодняшнего митинга не поддаваться на возможные провокации
|Канцлер Германии Ангела Меркель с официальным визитом посетит Армению
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