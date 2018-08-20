Понедельник, 20 Августа 2018 17:23

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 20 августа принял руководителя ереванского офиса Детского фонда ООН (UNICEF) Таню Радочай.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи Баблоян отметил, что защита прав детей всегда находилась в центре его внимания. По словам спикера, в этой сфере очень важно обеспечить непрерывность действующих в Армении программ.

Говоря об инклюзивном образовании в контексте защиты прав ребенка, председатель НС подчеркнул, что инклюзивное образование следует рассматривать как глобальную цель, особенно для детей с нарушениями в развитии. По словам Баблояна, в этой сфере государство должно позаботиться о таких вопросах, как ранее выявление проблем, а затем, обеспечивая необходимое вмешательство, обеспечить ребенку полную интеграцию в общественную жизнь.

В свою очередь, Таня Радочай отметила важность процесс реформ, проводимых в последние годы в Армении.

В ходе встречи стороны обсудили возможности реализации совместных инициатив связанных с Всемирным днем детей, а также ряд вопросов, касающихся защиты прав детей.