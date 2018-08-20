|Около 200 женщин – жительниц сопредельных с Амулсаром общин - направили открытое письмо в адрес Омбудсмена
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 21 августа
|Ара Баблоян глубоко обеспокоен ситуацией в Армении, и намерен провести встречи с руководством страны и зарубежными дипломатами
|В отношении двух солдат-срочников МО Армении возбуждено уголовное дело из-за отказа вернуться на место прохождения службы
|В Республике Армении температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.
|Подписан двухсторонний меморандум по борьбе с вирусом папиллома человека
|Раффи Ованнисян на сей раз претендует на пост мэра Еревана
|Посол Ирана: Ведется поиск новых путей взаимодействия между Арменией и Ираном
|Министр: В ближайшее время вся партия карет скорой помощи, подаренных Китаем, прибудет в Армению
|Посол Казахстана и секретарь Совбеза Армении обсудили взаимодействие двух стран в ЕЭАС и ОДКБ
|Давид Тоноян отправился в Москву на "АРМИЯ-2018"
|Председатель НС Армении принял руководителя ереванского офиса Детского фонда ООН
|В Beeline стартовала акция по продаже смартфона Samsung Galaxy J2 Prime
|Брату водителя бывшего премьер-министра Овика Абраамяна предъявлено обвинение
|Раффи Ованисян: Решение Апелляционного суда об освобождении Кочаряна понизило уровень доверия общественности к судебной системе
|В ходе тактических учений, российские зенитчики в горах Армении уничтожат более 500 воздушных целей условного противника
|Viva Cell-MTS установил в своих центрах продаж скидки на все модели смартфонов iPhone
|Глава партии "Наследие": РПА не является оппозиционной партией, это партия, лишившаяся власти
|ССС: В рамках дела 1-ого марта в особняке и офисе Роберта Кочаряна прошли обыски
|Раффи Ованисян: "Наследие" обсуждает три кандидатуры, которые могут возглавить список партии на выборах в мэрию Еревана
|Армяно-китайская школа откроет свои двери для школьников 22 августа
|Армен Ашотян: Документ, разработанный главой администрации премьер-министра, ограничивает свободу слова
|Посол России: В настоящее время в переговорном процессе по Карабаху наблюдается некоторое движение в сторону ознакомления сторон друг с другом
|Одна из 8-ми пострадавших в ДТП в Тбилиси граждан Армении скончалась
|Генпрокуратура Армении сегодня подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста
|Нового президента Федерации футбола Армении выберут 22 сентября
|Первая группа войск полиции РА отправится на дежурство на передовую 23 августа
|Давид Арутюнян о выступлении Пашиняна: В подтексте заявлений премьер-министра о судебной системе содержатся угрозы
|Президент Армении выразил соболезнования генсеку ООН в связи с кончиной Кофи Аннана
|АНК не будет выдвигать кандидата на выборах в столичный Совет старейшин
|Коллектив ААЭС поздравил своего руководителя по случаю 55-летнего юбилея
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го августа
|Гастролеры похитили из банкоматов в Ереване и Раздане порядка 24 млн. драмов
|На Армению надвигаются дожди
|Глава палаты адвокатов дал несколько рекомендаций Пашиняну, который намеревается инициировать "переходное правосудие"
|Шармазанов о выступлении Пашиняна: Это было не выступление-отчет о проделанном или не сделанном, а поток угроз
|ЦИК Армении обнародовала дату выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян: Мы инициируем конституционные изменения, которые дадут возможность проводить досрочные выборы без отставки премьер-министра
|Н. Пашинян: В Армении необходимо усилить институт референдумов
|Пашинян: Лицо, ответственное в убийстве 10 людей и в попытке свержения конституционного строя, не уйдет от ответственности
|Н. Пашинян: Задачей новых властей Армении в сфере борьбы с коррупцией является не заполнение тюрем, а возвращение народу всего награбленного
|Премьер-министр Армении: Мы хотим вывести наши отношения с Россией на совершенно новый уровень
|Назарук: На фоне сложных, явлений, наблюдаемых на внешнем контуре, Модель-конференция ОДКБ - является важным и своевременным
|Посол Беларуси: Решение о вступлении новой страны в ОДКБ принимается на основе консенсуса
|Ованнисян: Армения вносит серьезный вклад в развитие ОДКБ
|Ованес Игитян: На данный момент, мне кажется, что у второго президента больше шансов вернуться в тюрьму, чем в политику
|В Ошакане воздали дань памяти героям руско-персидской войны 1826-1827 годов
|Посол России: Значение ОДКБ для наших государств, безопасности и взаимодействия в более широком плане очевидно
|Ованнисян: Провокации азербайджанской стороны не останутся без ответа
|Генпрокуратура готовит кассационную жалобу на решение Аппеляционного суда по делу Роберта Кочаряна
|Варужан Аветиcян и Араик Хандоян освобождены из-под стражи
|Политики Азербайджана считают не реальным вступление Азербайджана в ОДКБ
|С Международных армейский игр Армения вернулась с наградами и номинациями
|Служба национальной безопасности Армении (НСС) раскрыла еще один случай контрабанды наркотиков
|С перекреста улиц Арцах-Эребуни стартовало шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
|Арест генерала Манвела Григоряна продлен еще на 2 месяца
|Премьер-министр Армении призвал участников сегодняшнего митинга не поддаваться на возможные провокации
|Канцлер Германии Ангела Меркель с официальным визитом посетит Армению
|В Армении разрабатывается проект закона "О биобезопасности использования ГМО"
|В школьных учреждениях и детских садах Армении будут проводиться бесплатные профилактические офтальмологические осмотры
АрмИнфо. Beeline в преддверии нового учебного года подготовил специальное предложение по продаже смартфона Samsung Galaxy J2 Prime в комплекте с услугами связи.
Как сообщает пресс-служба компании, приобрести смартфон с подключением к предоплатному тарифному плану <Смарт 1500> / <Смарт 1500 региональный> можно в кредит за 2800 драмов ежемесячно в течение 24 месяцев или за наличные - 67 200 драмов. Дополнительно абоненту в течение 6 месяцев будет предоставляться по 5 ГБ интернета ежемесячно.
<В новом предложении мы собрали всё то, что действительно пригодится в новом учебном году: это производительный смартфон от именитого производителя, подключение к нашему популярному тарифному плану и дополнительный интернет, который позволит по достоинству оценить качество нашего мобильного 4G и 3G интернета>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Согласно сообщению, акция будет действовать до 20 октября 2018 года. Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу на Facebook или позвонив по бесплатному номеру
0611. Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".
|Около 200 женщин – жительниц сопредельных с Амулсаром общин - направили открытое письмо в адрес Омбудсмена
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 21 августа
|Ара Баблоян глубоко обеспокоен ситуацией в Армении, и намерен провести встречи с руководством страны и зарубежными дипломатами
|В отношении двух солдат-срочников МО Армении возбуждено уголовное дело из-за отказа вернуться на место прохождения службы
|В Республике Армении температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.
|Подписан двухсторонний меморандум по борьбе с вирусом папиллома человека
|Раффи Ованнисян на сей раз претендует на пост мэра Еревана
|Посол Ирана: Ведется поиск новых путей взаимодействия между Арменией и Ираном
|Министр: В ближайшее время вся партия карет скорой помощи, подаренных Китаем, прибудет в Армению
|Посол Казахстана и секретарь Совбеза Армении обсудили взаимодействие двух стран в ЕЭАС и ОДКБ
|Давид Тоноян отправился в Москву на "АРМИЯ-2018"
|Председатель НС Армении принял руководителя ереванского офиса Детского фонда ООН
|В Beeline стартовала акция по продаже смартфона Samsung Galaxy J2 Prime
|Брату водителя бывшего премьер-министра Овика Абраамяна предъявлено обвинение
|Раффи Ованисян: Решение Апелляционного суда об освобождении Кочаряна понизило уровень доверия общественности к судебной системе
|В ходе тактических учений, российские зенитчики в горах Армении уничтожат более 500 воздушных целей условного противника
|Viva Cell-MTS установил в своих центрах продаж скидки на все модели смартфонов iPhone
|Глава партии "Наследие": РПА не является оппозиционной партией, это партия, лишившаяся власти
|ССС: В рамках дела 1-ого марта в особняке и офисе Роберта Кочаряна прошли обыски
|Раффи Ованисян: "Наследие" обсуждает три кандидатуры, которые могут возглавить список партии на выборах в мэрию Еревана
|Армяно-китайская школа откроет свои двери для школьников 22 августа
|Армен Ашотян: Документ, разработанный главой администрации премьер-министра, ограничивает свободу слова
|Посол России: В настоящее время в переговорном процессе по Карабаху наблюдается некоторое движение в сторону ознакомления сторон друг с другом
|Одна из 8-ми пострадавших в ДТП в Тбилиси граждан Армении скончалась
|Генпрокуратура Армении сегодня подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста
|Нового президента Федерации футбола Армении выберут 22 сентября
|Первая группа войск полиции РА отправится на дежурство на передовую 23 августа
|Давид Арутюнян о выступлении Пашиняна: В подтексте заявлений премьер-министра о судебной системе содержатся угрозы
|Президент Армении выразил соболезнования генсеку ООН в связи с кончиной Кофи Аннана
|АНК не будет выдвигать кандидата на выборах в столичный Совет старейшин
|Коллектив ААЭС поздравил своего руководителя по случаю 55-летнего юбилея
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 20-го августа
|Гастролеры похитили из банкоматов в Ереване и Раздане порядка 24 млн. драмов
|На Армению надвигаются дожди
|Глава палаты адвокатов дал несколько рекомендаций Пашиняну, который намеревается инициировать "переходное правосудие"
|Шармазанов о выступлении Пашиняна: Это было не выступление-отчет о проделанном или не сделанном, а поток угроз
|ЦИК Армении обнародовала дату выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян: Мы инициируем конституционные изменения, которые дадут возможность проводить досрочные выборы без отставки премьер-министра
|Н. Пашинян: В Армении необходимо усилить институт референдумов
|Пашинян: Лицо, ответственное в убийстве 10 людей и в попытке свержения конституционного строя, не уйдет от ответственности
|Н. Пашинян: Задачей новых властей Армении в сфере борьбы с коррупцией является не заполнение тюрем, а возвращение народу всего награбленного
|Премьер-министр Армении: Мы хотим вывести наши отношения с Россией на совершенно новый уровень
|Назарук: На фоне сложных, явлений, наблюдаемых на внешнем контуре, Модель-конференция ОДКБ - является важным и своевременным
|Посол Беларуси: Решение о вступлении новой страны в ОДКБ принимается на основе консенсуса
|Ованнисян: Армения вносит серьезный вклад в развитие ОДКБ
|Ованес Игитян: На данный момент, мне кажется, что у второго президента больше шансов вернуться в тюрьму, чем в политику
|В Ошакане воздали дань памяти героям руско-персидской войны 1826-1827 годов
|Посол России: Значение ОДКБ для наших государств, безопасности и взаимодействия в более широком плане очевидно
|Ованнисян: Провокации азербайджанской стороны не останутся без ответа
|Генпрокуратура готовит кассационную жалобу на решение Аппеляционного суда по делу Роберта Кочаряна
|Варужан Аветиcян и Араик Хандоян освобождены из-под стражи
|Политики Азербайджана считают не реальным вступление Азербайджана в ОДКБ
|С Международных армейский игр Армения вернулась с наградами и номинациями
|Служба национальной безопасности Армении (НСС) раскрыла еще один случай контрабанды наркотиков
|С перекреста улиц Арцах-Эребуни стартовало шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
|Арест генерала Манвела Григоряна продлен еще на 2 месяца
|Премьер-министр Армении призвал участников сегодняшнего митинга не поддаваться на возможные провокации
|Канцлер Германии Ангела Меркель с официальным визитом посетит Армению
|В Армении разрабатывается проект закона "О биобезопасности использования ГМО"
|В школьных учреждениях и детских садах Армении будут проводиться бесплатные профилактические офтальмологические осмотры
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
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|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
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|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
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|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
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|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
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|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
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|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
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|Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
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|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян