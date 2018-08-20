Понедельник, 20 Августа 2018 17:07

АрмИнфо. Beeline в преддверии нового учебного года подготовил специальное предложение по продаже смартфона Samsung Galaxy J2 Prime в комплекте с услугами связи.

Как сообщает пресс-служба компании, приобрести смартфон с подключением к предоплатному тарифному плану <Смарт 1500> / <Смарт 1500 региональный> можно в кредит за 2800 драмов ежемесячно в течение 24 месяцев или за наличные - 67 200 драмов. Дополнительно абоненту в течение 6 месяцев будет предоставляться по 5 ГБ интернета ежемесячно.

<В новом предложении мы собрали всё то, что действительно пригодится в новом учебном году: это производительный смартфон от именитого производителя, подключение к нашему популярному тарифному плану и дополнительный интернет, который позволит по достоинству оценить качество нашего мобильного 4G и 3G интернета>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Согласно сообщению, акция будет действовать до 20 октября 2018 года. Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу на Facebook или позвонив по бесплатному номеру

0611. Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".