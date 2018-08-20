Понедельник, 20 Августа 2018 16:32

АрмИнфо.В рамках уголовного дела расследуемого в Специальной следственной службе (ССС), Амбику Геворкяну, брату водителя бывшего премьер-министра Армении Овика Абраамяна, предъявлено обвинение по 235 статье УК РА (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

Отметим, что Амбик Геворкян был задержан вместе с братом бывшего премьер-министра Овика Амбраамяна, Генрихом Абраамяном.

Напомним, что в ходе проведенных 6 и 7 августа обысков в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года на оформленном на Амбика Геворкяна бывшем механико- ремонтном заводе в селе Мхчян были обнаружены оружие и боеприпасы. По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов были задержаны брат бывшего премьер- министра Армении Овика Абраамяна Генрих Абраамян и Амбик Геворкян.