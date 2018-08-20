Понедельник, 20 Августа 2018 16:31

АрмИнфо.В возвращении второго президента Армении Роберта Кочаряна в политику нет политической угрозы. Об этом 20-го августа на пресс-

конференции заявил глава партии "Наследие" Раффи Ованнисян. "Второй президент Армении Роберт Кочаряна имеет право находиться там, где сочтет нужным, и там, где он достоин быть, будь то политика, тюрьма или же любое другое место", - подчеркнул глава партии "Наследие".

Что касается неприкосновенности бывших глав государства, то, как считает Ованнисян, судья, принявший решение Апеляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна, каким бы умным и образованным он ни был, должен был представить самоотвод, так как была опасность столкновения интересов. Это решение, по мнение политика, понизило уровень доверия общественности к судебной системе. "Конечно, и прокуратура допустила упущение, не потребовав самоотвода судьи. В то же время, я считаю, что сохраняя презумпцию невиновности, необходимо дать обвиняемому право выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, поскольку определенная часть общества также имеет право выражать другую точку зрения", - отметил глава партии "Наследие".

Ованнисян заявил, что не стоит в ближайшее время ожидать реванша или возвращения Кочаряна в политику. "Я считаю, что люди, которые были и находятся у власти, обязаны нести ответственность за свои действия. Основа обвинения в отношении второго президента Армении есть, ее надо доказать, а все остальное решит правовая система", - резюмировал Ованнисян.

Отметим, что сегодня, 20-го августа Генеральная прокуратура Армении в Кассационном суде обжалует решение Апелляционного суда об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста. Напомним, что после того, как Апелляционный суд Армении 13 августа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, ссылаясь на неприкосновенность бывших глав государств, Специальная следственная служба РА заявила, что решение незаконно, а Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС.