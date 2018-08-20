Понедельник, 20 Августа 2018 15:49

АрмИнфо. Казахстанские больницы приступили к формированию заявок на бесплатные медикаменты для населения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.

Соответствующий приказ вступил в силу с сегодняшнего дня. В этом году государственные закупки лекарств впервые проведут в электронном формате. Сам же перечень включает в себя 1144 позиции. Почти на сотню наименований увеличился список лекарств для амбулаторного лечения пациентов, состоящих на диспансерном учете по 45 видам заболеваний.

Также в ведомстве отмечают, что единый дистрибьютор начнет закупочные процедуры уже с сегодняшнего дня, а медорганизации смогут позже еще раз откорректировать свои заявки. Планируется, что к концу года все препараты и изделия будут на складах.