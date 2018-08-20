Понедельник, 20 Августа 2018 15:09

АрмИнфо. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы, дислоцированной в Армении, на высокогорном полигоне "Камхуд" принимают участие в начавшемся тактическом учении.

Как сообщил АрмИнфо начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, в преддверии начала тактического учения с вновь прибывшими военнослужащими прошло слаживание боевых расчетов зенитных ракетных комплексов Бук-М1-2 и С-300В. В ходе учений будут созданы условия, максимально приближенные к боевым, с применением истребительной, армейской и беспилотной авиации соединения, имитирующих цели условного противника.

Около 200 зенитчиков решат более 100 тактических задач по уничтожению электронными пусками ракет более 500 одиночных и групповых воздушных целей условного противника.