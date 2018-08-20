Понедельник, 20 Августа 2018 15:06

АрмИнфо.Политический и общественный деятель, бывший заместитель председателя Национального Собрания Армении Карапет Рубинян в интервью АрмИнфо комментирует перспективы “возвращения” экс-президента Армении Роберта Кочаряна в большую политику. Делится собственным видением расклада политических сил в преддверие намеченных на весну 2019-го внеочередных парламентских выборов. Рассуждает о необходимости внедрения в Армении органов переходного правосудия.

Роберт Кочарян озвучил собственное возвращение в политику как свершившийся факт. Существуют ли предпосылки к подобному сценарию хотя бы в будущем, к примеру, к дате проведения внеочередных парламентских выборов или все завершится решением Кассационного суда о его возвращении под арест?

Как правило, в политику возвращаются посредством политических шагов. “Возвращение” же Роберта Кочаряна началось с повестки Специальной следственной службы. И все последующие его шаги и действия были мотивированы исключительно стремлением избежать справедливого наказания. Его “считайте, что я вернулся” – прямое доказательство данного суждения, в противном случае Кочарян сказал бы “не видите? я уже вернулся”. Его, данный все в том же интервью, геополитический анализ уровня участкового инспектора просто продемонстрировал, что экс-президент читает газеты и знаком с политической картой нашего региона. Однако его подходы вековой давности в отношении России одновременно подтвердили всю ситуативность, продиктованных обстоятельствами и моментом, действий Кочаряна. Возвращаясь к вашему вопросу, отмечу, что с учетом уровня всенародной ненависти и пренебрежения, которым пользуется Кочарян, начиная со своего незаконного президентства до сего дня, в классическом смысле шансов на возвращение в политику у него нет. Конечно, он может давать преисполненные наветами, ложью и фальсификациями, интервью, делать какие-то заявления. Может пытаться притянуть во внутренние дела Армении спонсоров извне. Кочарян делает, и будет делать все, с целью представить уголовное преследование в своем отношении как политическое. Что же, у него есть право защищаться, недостатка в наемных защитниках у него нет. Однако, мы все просто будем чувствовать себя более спокойно и безопасно если все эти действия Кочарян будет осуществлять из более соответствующего подобным поступкам места – тюремной камеры.

Пока что Кочаряна, во всяком случае, судя по публикациям и заявлениям в СМИ, поддерживают, имеющие, скажем так, невысокий рейтинг РПА и АРФД. Однако, учитывая достаточно продолжительное молчание Гагика Царукяна, в дальнейшем на парламентских выборах поддержать своего фактического создателя вполне может и “Процветающая Армения”. Какими представляются перспективы подобного политического расклада Вам?

Не думаю, что дело дойдет до этого. Нужно помнить, что в условиях полного исключения на внеочередных выборах предвыборных взяток, в том числе под предлогом благотворительности, Царукян и его “партия” окажутся перед весьма серьезными, если не непреодолимыми проблемами и без Кочаряна. Пойти на открытое политическое сотрудничество с преступником на выборах могут лишь откровенные дураки. Помимо этого, предполагаю, что господин Царукян совершенно не прочь избавиться от своего прежнего, возможно, нынешнего “ортаха” (партнер по бизнесу – Ред.). Прошу прощения, но я специально именую это антигосударственное явление соответствующим турецким словом.

На днях один из весьма уважаемых в Армении финансистов предположил, что для победы на предстоящих парламентских выборах: подкупа избирателей и контролирующих выборы органов власти, Кочаряну достаточно будет потратить 2 из 4-ех приписываемых ему СМИ миллиардов долларов. Если же и этого окажется недостаточно, Москва зимой просто поднимет цену на газ. Поделитесь, пожалуйста, Вашим прогнозом.

Очень надеюсь, что Кочарян будет следить за ходом выборов из-за решетки. Если данные надежды не оправдаются, я все равно убежден в намерениях сегодняшних властей сделать все возможное с целью исключения незаконного воздействия денег и административного ресурса на итоги выборов. Таким образом, награбленные Кочаряном материальные средства, максимум, могут послужить делу загрязнения атмосферы продажной прессой и фейками из социальных сетей. Если конечно, все эти средства к тому времени законным путем не вернутся в госбюджет. Фактор и влияние Кремля – отдельная тема обсуждения, однако, в случае Кочаряна я склонен опять-таки утверждать, что в подобной ситуации лишь дурак может добровольно связать свое имя и рейтинг с этим преступником.

Кстати, судя по последним заявлениям Роберта Кочаряна, он явно пытается создать себе имидж единственного защитника российских интересов в Армении, как это ранее 10 лет делал Серж Саргсян. Никол Пашинян 17 августа уже успел охарактеризовать подобные усилия, в целом, как тщетные и беспочвенные. Какова вероятность успешного розыгрыша Кочаряном “российской карты”?

Розыгрыш “российской карты” для Кочаряна – один из способов защиты от правосудия. Очевидно, что апеллировать к внешним силам, пытаться вовлечь их во внутренние дела собственной страны с целью решения собственных жалких проблем – подло и отдает предательством. С другой стороны, не думаю, что независимый директор российской “АФК Системы” Кочарян сам по себе имеет хоть какую-то ценность в глазах Кремля. В качестве же инструмента вмешательства во внутренние дела Армении он чересчур скомпрометирован. Посему, даже в печально известном заявлении главы МИД РФ Лаврова основной акцент ставился не на Кочаряне, а на факте бытности Хачатурова генеральным секретарем ОДКБ.

Единственное предъявленное Кочаряну обвинение - в свержении в 2008 году конституционного строя. Меж тем, как утверждают его оппоненты, годы его президентства запомнились 27 октября, массой так и не раскрытых громких убийств, грабительской для Армении сделкой “Имущество в обмен на долг”, отъемами целых успешных бизнесов у многих предпринимателей. Говорят, что многие из пострадавших готовы дать показания и сегодня. Что, на Ваш взгляд, мешает власти выдвинуть экс-президенту, к примеру, обвинения в экономических преступлениях?

У меня нет ответа на этот вопрос, я лишь могу выразить надежду, что Специальная следственная служба имеет четкий план будущих действий. План, в который необходимым образом вовлечены этапы расследования, упомянутых вами, и иных его преступлений. Мы также знаем, что на пути установления справедливости и наказания виновных за несправедливость возникают большие сложности, обусловленные несовершенством действующих законов и печального состояния существующей судебной системы. Именно этим обусловлено решение премьер-министра пойти по пути создания органов переходного правосудия. На мой взгляд, это однозначно ожидаемый и приветствуемый шаг. Не зря одно лишь упоминание Николом Пашиняном о переходном правосудии привело к такому переполоху в лагере грабителей Армении.