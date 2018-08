Понедельник, 20 Августа 2018 15:04

АрмИнфо. Компания Viva Cell-MTS установила скидки на предлагаемые в своих центрах продаж все модели смартфонов iPhone. Как сообщает пресс-служба компании, смартфоны можно приобрести также в рассрочку.

Согласно источнику, обновленные цены на предлагаемые модели следующие: iPhone 5S впредь доступен по цене 139 900 драмов (вместо прежних 159 900 др.); iPhone SE 32 ГБ - 179 900 драмов (вместо 199 900 др.); iPhone 6S 32 ГБ - 229 900 драмов (вместо 298 900 др.); iPhone 7 32 ГБ - 339 900 драмов (вместо 349 900 др.); iPhone 7 128 ГБ

- 389 900 драмов (вместо 419 000 др.); iPhone 7 Plus 32 ГБ - 399 900 драмов (вместо 429 900 др.); iPhone 8 64 ГБ - 429 900 драмов (вместо 438 900 др.); iPhone 7 Plus 128 ГБ - 429 900 драмов (вместо 489 000 др.); iPhone 8 Plus 64 ГБ 489 900 драмов (вместо 504 900 др.); iPhone X - 599 900 драмов (вместо 649 900 др.).

Более детально с информацией можно ознакомиться на официальном сайте компании www.mts.am, или позвонив на бесплатный номер 111, зарегистрировавшись на портале <111 онлайн>, или посетив один из центров обслуживания/продаж. Новости Viva Cell-MTS размещены также на официальной странице компании в фейсбуке.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.