Понедельник, 20 Августа 2018 15:00

АрмИнфо.Первые 100 дней правления премьер-министра Никола Пашиняна были эмоциональными и несколько показательными. Об этом 20 августа на пресс-конференции в Ереване заявил глава партии "Наследие" Раффи Ованисян.

В тоже время Ованисян отметил положительные стороны 100 дней правления Пашиняна, выразив надежду на то, что досрочные выборы в парламент пройдут в ближайшее время. "Пришло время, чтобы правительство Армении продолжило осуществлять свою политику более хладнокровно и последовательно. В частности, я имею в виду борьбу с коррупцией, раскрытие преступлений и др. Я также надеюсь, что мы увидим более четкие внутриполитические и внешнеполитические ориентиры, как стратегические, так и тактические предложения", - заявил глава партии "Наследия".

По словам Ованисяна, во время митинга, состоявшегося 17-го августа, посвященного 100 дням пребывания во власти нового правительства, Пашинян выступил эмоционально и интересно. В то же время, политик также отметил, что вместо того, чтобы представить свое дальнейшее видение задач, стоящих перед правительством, Пашинян больше отвечал на критику или реплики представителей различных политических и гражданских обществ. Коснувшись заявлений представителей РПА о том, что ограничивается свобода слова, Ованнисян заявил: "Интересно, что те, кто долгие годы ограничивали свободу слова граждан, СМИ, подтасовывали результаты выборов, сейчас жалуются на ограничение свободы слова. РПА не является оппозиционной партией, это партия, которая лишилась власти. Очень хорошо, что произошло смещение сил".