Понедельник, 20 Августа 2018 14:59

АрмИнфо. В рамках дела о событиях 1-ого марта 2008 года в особняке и офисе второго президента Армении Роберта Кочаряна были проведены обыски. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оганджанян.

Пресс-секретарь ССС также отметила, что в интересах следствия на данный момент она не может сообщить другие подробности.

Отметим, что сегодня, 20-го августа Генеральная прокуратура Армении в Кассационном суде обжалует решение Апелляционного суда об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста. Напомним, что после того, как Апелляционный суд Армении 13 августа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, ссылаясь на неприкосновенность бывших глав государств, Специальная следственная служба РА заявила, что решение незаконно, а Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС. Уже 16 августа в беседе с журналистами, глава ССС Сасун Хачатрян еще раз коснулся института неприкосновенности бывших президентов страны, который гласит, что лицо - президент не может подвергнуться уголовному преследованию в ходе или после своего президентского срока, если его действия исходили из его статуса. Статус должностного лица, как пояснил он, представляет устойчивый комплекс его прав и обязанностей. "То есть, говоря об этом, мы должны понять, входили ли в его полномочия совершенные преступления. А это не может быть частью статуса кого-либо, следовательно, при совершении преступления лицо не может пользоваться неприкосновенностью", - заявил он, подчеркнув, что преступление является тем порогом, в условиях которого неприкосновенность перестает действовать. Помимо этого, глава ССС настаивает на том, что решение Апелляционного суда было незаконным. Во-первых, как считает Хачатрян, решение было принято судом "в нелегитимном составе" - судья с учетом его ангажированности должен был заявить о самоотводе, во-вторых, суд превысил полномочия, то есть он должен был ограничиться рассмотрением законности решения суда первой инстанции. "То есть апелляционная инстанция должна была дать четкий ответ на 2 вопроса: есть ли обоснованные подозрения, чтобы содержать обвиняемого под арестом, и есть ли основания для ареста. Таким образом, Апелляционный суд не должен был обращаться к сути обвинения, он мог сделать это лишь в том случае, если бы между обвинением и составом преступления были бы явные противоречия", - разъяснил Хачатрян. Таким образом, как подчеркнул Сасун Хачатрян, если вдруг Кассационный суд решит, что Роберт Кочарян не подлежит уголовному преследованию с учетом его президентского статуса, что, по словам, абсурдно, поскольку человек не может иметь абсолютную неприкосновенность в связи с занимаемой им должностью, рассмотрение вопроса перейдет на следующий уровень - в Конституционный суд. На что один из адвокатов Роберта Кочаряна - Айк Алумян, заявил, что если Кассационный суд Армении примет решение о повторном аресте 2-го президента - они обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).