Понедельник, 20 Августа 2018 13:54

АрмИнфо. Партия "Наследие" примет участие в предстоящих выборах в Совет Старейшин со своим списком. Об этом 20 августа на пресс- конференции заявил глава партии "Наследие" Раффи Ованисян.

Он отметил, что сегодня, 20 августа партия проведет заседание правления, на котором будет решено, кто возглавит данный список. "В партии "Наследие" будет внепартийный подход, в списке будут также члены гражданского общества. На данный момент мы обсуждаем 3 кандидатуры, которые могут возглавить данный список - Армен Мартиросян, Раффи Ованисян и имя третьего лица, который вне администрации", - подчеркнул Ованисян, при этом не став уточнять, кто именно является третьим кандидатом.

Глава партии "Наследие" также подчеркнул, что представители партии уже отмечали свою готовность участвовать в выборах единым списком. По словам Ованисяна, их публичное предложение дошло до адресатов, однако, не получило никакого отклика. "Было бы замечательно, чтобы победа революции была зафиксирована единым списком. Я надеюсь, что до досрочных выборов в Парламент данная проблема будет улажена", - отметил Ованнисян.

Политик также выразил надежду на то, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут свободно и честно. Ованнисян отметил, что выборы, которые пройдут 23 сентября будут беспрецедентными за последние 20 лет, так как они будут первыми выборами, на которых народ сам сделает свой выбор. "Я уверен, что в ходе выборов в Совет старейшин будет исключено использование государственного ресурса. Мы сделаем все возможное, чтобы наша национальная революция стала полноценной", - заключил глава партии "Наследие".

Отметим, что согласно решению Центральной избирательной комиссии Армении, выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября. Партии должны будут представить документы для участия в выборы до 29 августа, окончательный срок регистрации - 3 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября. ЦИК Армении также установил также график основных мероприятий по подготовке и проведению выборов.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении в городе Ереване", мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета. На пост градоначальника от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян. Вторая по величине парламентская фракция "Царукян" предлагает кандидатуру депутата Наиры Зограбян, от партии "Еркир Цирани" выдвигается Заруи Постанджян. Напомним, что бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля после обвинений в неэффективном градоуправлении.