Понедельник, 20 Августа 2018 13:50

АрмИнфо. В Ереване 22 августа состоится официальная церемония открытия армяно-китайской школы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобразования и науки РА, на открытии школы будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, иностранные дипломаты, аккредитованные в РА и другие гости.

Напомним, что правительство Армении еще в 2016 году приняло решение о строительстве школы с углубленным изучением китайского языка на базе одной из ереванских старших школ. Китайская сторона в рамках подписанного соглашения взяла на себя все обязательства по проектированию и строительству школы. За армянской стороной закреплялось право контроля работы. Проект, общая стоимость которого оценивался в $15 млн, полностью финансировался КНР. Школа, рассчитана на 650 человек. Уникальный в регионе образовательный комплекс будет состоять из учебных и жилых зданий, его оснастят по последнему слову техники.