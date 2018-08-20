Понедельник, 20 Августа 2018 13:49

АрмИнфо.Председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армен Ашотян на своей странице в социальной сети Facebook разместил документ, разработанный главой администрации премьера, отметив, что он ограничивает свободу представления информации, оперативность прессы, свободу слова и право сотрудников свободно выражать свою точку зрения.

Ашотян, в частности, заявил: "Завтра я официально обращусь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну со следующими вопросами:

Что является правовой основой данного циркуляра? Руководствуясь какой правовой основой, глава администрации премьера называет данный циркуляр порядком? На основе каких правовых оснований будет осуществляться наказание лиц, осуществивших данные "дисциплинарные" нарушения? Ответ премьер-министра также будет обнародован".

Отметим, что согласно данному порядку, в пояснениях, интервью и заявлениях, которые чиновники будут давать представителям СМИ, их позиция должна совпадать с официальной позицией правительства Армении, также данные заявления не должны противоречить программе и стратегическим направлениям правительства.

В документе также отмечено, что перед тем, как делать публичные заявления и интервью необходимо тщательным образом изучить сферу, или позицию правительства по теме, по которой будет делаться данное заявление. Также необходимо изучить достигнутые договоренности правительства по данной теме, взятые на себя обязательства и осуществленные работы.

В документе также отмечено, что чиновники обязаны жестко соблюдать данные правила.