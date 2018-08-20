Понедельник, 20 Августа 2018 13:47

АрмИнфо. В настоящее время в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию наблюдается некоторое движение в сторону ознакомления сторон друг с другом. Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил новоназначенный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Он в очередной раз напомнил, что официальная позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна. "Мы рассматриваем нагорно-карабахский конфликт через призму Минской группы ОБСЕ, где Россия является сопредседателем. Наша цель - оказать поддержку сторонам конфликта, чтобы они достигли соглашения. То, что будет приемлемо для сторон конфликта, будет приемлемо и для нас", - резюмировал дипломат.