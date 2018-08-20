Понедельник, 20 Августа 2018 13:46

АрмИнфо.Вследствие ДТП в Тбилиси скончалась гражданка Армении Мария Панян (1989 г.р.). 20-го августа она в бессознательном состоянии была госпитализирована в медицинский центр "Железнодорожная" в Грузии.

Ранее сообщалось, что в 05:14 20-го августа из департамента ЧС МВД Грузии от дежурного было получено оперативное сообщение о том, что в 02:58 в Тбилиси около рынка Элиава по Правой Набережной столкнулись а/м марки (водитель Олег Омаров, 1972 г.р. гражданин Грузии) и (Манэ Хачатрян 2011 г.р. гражданка РА). В результате ДТП пассажиры а/м марки , Мане Хачатрян, Арам Хачатрян (1981 г.р.), Арпинэ Мамян (1986 г.р.). Мария Панян (1989 г.р.), Андраник Гиносян (1995 г.р.) и еще 3 граждан Армении были госпитализированы в больницы Тбилиси. Состояние Арама Хачатряна и Гарегина Варданяна оценивается как тяжелое.

В МЧС Армении полученные данные о ДТП были переданы в МИД Армении, Минтранс и Минздрав.

В 08:17 был установлена связь с дежурным департамента ЧС МВД Грузии, который сообщил, в каких конкретно больницах находятся пострадавшие - поименно.

Состояние Арама Хачатряна оценивается как тяжелое. Информация о смерти Марии Панян была получена службой "911" в 11:46 из МИД Армении.