Понедельник, 20 Августа 2018 12:01

АрмИнфо.Нового президента Федерации футбола Армении (ФФА) выберут 22 сентября на внеочередном собрании организации. Соответствующее решение принято на очередном заседании исполкома ФФА.

Как сообщается на сайте организации, 17 августа члены исполнительного комитета обсудили и утвердили сроки проведения и повестку дня внеочередного собрания, назначенного с целью реорганизации ФФА. <Внеочередное собрание ФФА будет проведено 22 сентября с.г., начало - в 12:00. В ходе собрания также состоятся выборы президента ФФА и членов исполнительного комитета>, - говорится в сообщении.

Отметим, что 16 августа после заседания правительства директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян, в ответ на вопрос корреспондента АрмИнфо, заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя ФФА. Вместе с тем, как подчеркнул Артур Ванецян, его слова о готовности стать главой ФФА нельзя рассматривать как официальное заявление, поскольку пока нет сообщения о проведении новых выборов. Как указал глава СНБ, 9 клубов высшей футбольной лиги единогласно выдвинули и поддержали его кандидатуру. По его словам, он официально выдвинет свою кандидатуру после того, как действующий президент и исполком Федерации футбола Армении созовут заседание и заявят о новых выборах. При этом, по мнению главы спецслужбы, должность руководителя ФФА ни в коем случае не помешает его основной работе. Наоборот, в случае его избрания главой ФФА, он принесет достаточную пользу футболу.

По положению на 11:00 20-го августа информации от СНБ или ФФА об официальном выдвижении Артура Ванецяна на пост президента Федерации не поступало. В пресс- центре СНБ пообещали сообщить при наличии соответствующей информации.

Напомним, что еще 19 июля директор СНБ Артур Ванецян заявил, что готов обсудить свое выдвижение на пост руководителя ФФА только в том случае, если представители футбольного мира его заверят, что не будут против данного решения. Недовольные стилем работы Айрапетяна футбольные клубы сразу же откликнулись на заявление директора СНБ. Они начали выступать с заявлениями о поддержке его кандидатуры на пост президента ФФА. Ранее, возглавляющий с 2002 года организацию Рубен Айрапетян заявил, что директор СНБ является лучшим кандидатом на должность президента ФФА, и если Ванецян выдвинет свою кандидатуру, то он, Рубен Айрапетян, вновь выдвигаться на этот пост не будет, и поддержит кандидатуру Ванецяна. Примечательно, что еще несколько недель назад Айрапетян заявлял, что уходить с поста не собирается. "Нет такого человека, который сможет меня заставить уйти", - говорил Айрапетян.