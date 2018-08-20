Понедельник, 20 Августа 2018 10:42

АрмИнфо. Коллектив Армянской атомной электростанции направил открытое позравительное письмо в адрес своего руководителя, гендиректора ААЭС Мовсеса Варданяна. В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Мовсес Гарникович, примите теплые поздравления и искренние пожелания коллектива Армянской атомной электростанции по случаю Вашего 55-летнего юбилея.

В течение многолетней деятельности Вам удалось сплотить персонал, успешно решить задачи, поставленные перед ААЭС. Вы вложили свои знания и опыт в дело обеспечения эффективной работы ААЭС. Благодаря своим созидательным способностям и трудолюбию, Вы создали свое безупречное имя. Мы восхищаемся Вашим стилем работы. Вы с особой преданностью и с большой ответственностью относитесь к своей работе.

Сегодня слова поздравления и заслуженной благодарности являются не только достойной оценкой колоссальной работы, выполненной Вами, но и человеческих качеств.

Вновь поздравляем Вас по случаю юбилея и желаем Вам здоровья и всех благ».

"АрмИнфо" присоединяется к поздравлениям коллектива «атомки» и желает г-ну Варданяну успехов и плодотворной работы на благо нашей страны.