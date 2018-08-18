Суббота, 18 Августа 2018 21:54

АрмИнфо.Полиция РА обнаружила, что в результате ограбления банкоматов в Ереване и Раздане похищено порядка 24 млн. драмов. Об этом сообщает пресс-служба Полиции РА.

17 августа в районе 22:15 в Полицию поступил сигнал о том, что возле <Крытого рынка> на проспекте М. Маштоца один молодой человек снимает с банкомата крупную сумму денег. Спустя несколько минут прибывавшая патрульная группа подвергла приводу в Центральное подразделение Полиции 20-летнего Даниеля Чибизова, подозреваемого в ограблении, у которого было обнаружено 15 млн. драмов.

Через несколько часов подобный сигнал поступил в Разданское подразделение Полиции. Сообщалось, что у банкомата, установленного на одном из зданий микрорайона неизвестная личность осуществляет непонятные действия. С прибытием Полиция обнаружила мужчину в возрасте 25-30 лет, который изымал из банкомата крупную сумму денег, укладывая их в сумку. Заметив полицию, мужчина кинулся в бега, однако Полиции удалось задержать его. Подвергнутым приводу оказался 31-летний Антон Логинов, у которого было обнаружено 9 млн. драмов, банковские карты и другая валюта. <Принимаются соответствующие меры для выяснения обстоятельств этих случаев, а также выявления возможной связи краж. По данному факту ведется следствие>, - отмечено в сообщении.