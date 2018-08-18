Суббота, 18 Августа 2018 15:08

АрмИнфо. На Армению надвигаются дожди. Об этом сообщает МЧС РА.

Согласно источнику, на территории РА 18-го августа, в вечерние часы с 20-22 в северных районах, 19-го в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. 23-го августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха днем 19-го понизится на 4-6 градусов, днем 21-го - повысится на 2-3 градуса.

В Ереване 18-го августа, в вечерние часы 20-го в отдельных частях города возможен дождь, а 19-го ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 19-24 м/с. С 21 по 23 августа погода будет ясной, без осадков