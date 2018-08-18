Суббота, 18 Августа 2018 15:03

АрмИнфо. Председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян дал несколько рекомендаций премьер-министру Армении Николу Пашияну, который намеревается осуществить "переходное правосудие".

Так, Зоргабян на своей странице в Facebook написал, что если исполнительная власть попытается вести Армению по пути "переходного правосудия", она должна принять во внимание, по крайней мере, следующее: "Во-первых, согласно статье 1 Конституции РА - Республика Армения является правовым государством. Следовательно, в Армении признается верховенство закона по отношению к государственной власти. Во-вторых, согласно статье 3 Конституции РА, общественная власть ограничивается основными правами и свободами человека и гражданина в качестве непосредственно действующего права. В-третьих, согласно статье 4 Конституции Республики Армения, государственная власть осуществляется в соответствии с Конституцией и законами РА, на основе разделения и балансирования законодательного, исполнительного и судебного властей. И, в-четвертых, действительно ли существует в стране кризис, который возник в связи с преступлениями, вооруженными столкновениями или другими незаконными действиями (включая незаконные действия судебных органов), и грубыми нарушениями прав и свобод человека и с которыми правительство не может справиться иначе?".

И в этом контексте, Зограбян предупредил действующие власти, что если они пойдут по пути проведения "переходного правосудия" в нарушении вышеуказанных норм и без серьезных оснований, то политические оппоненты могут обвинить команду власти в несоблюдении статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя.

Отметим, что 17 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая на митинге, посвященном 100 дням правления нового правительства Армении, заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия. В этой связи он отметил, что сегодня все громче звучат мнения о том, что значительная часть судейского корпуса обслуживала коррумпированную систему и была ее составной частью. <В этом смысле недоверие к судебной системе остается очень глубоким. Это, конечно, очень деликатная тема, и мы в любом случае не должны поддаваться соблазну вмешиваться в дела судебной системы. Но я хочу сказать, что с первого дня на посту премьера я говорил, что отказываюсь от порочной практики давать указания судебной власти, и я отказался от этого. Но с другой стороны, хочу подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать указания от представителей предыдущих коррумпированных властей. Хочу сказать и коррумпированным предыдущим властям, и получающим от них указания судьям - возьмитесь за ум и не вздумайте шутить с народом>, - подчеркнул Пашинян. По его словам, органы переходного правосудия могут быть нужны потому, что в законодательстве Армении есть множество проблем. Он пояснил, что закон <О незаконном обогащении> вступил в силу с 1 июля 2017 года, и формально возвращение награбленного до этой даты может вызвать проблемы.