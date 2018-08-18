Суббота, 18 Августа 2018 13:12

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента отреагировал на вчерашнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики, где отчитывался перед народом о проделанной работе за 100 дней пребывания у власти.

В своем заявлении, Шармазанов провел параллели между выступлением Пашиняна и методами действий Людовика XIV, французских якобинцев, троцкистов и большевиков. "Это было не выступление-отчет о проделанном или не сделанном, а поток угроз. Пашинян в каждом втором слове, ссылаясь на содействие большинства, угрожал всем тем, кто посмеет иметь иное мнение, провозгласив свое мнение и собравшейся на площади массе в качестве единственной и абсолютной истины. Пашинян пригрозил судьям, оппонентам, грубо нарушил презумпцию невиновности, сравнил с землей государственные институты, и провозгласил улицу в качестве единственной структуры принимающей решения, как в средневековый новгородский камердинер", - отметил Шармазанов.

При этом вице-спикер также констатировал, что в конце концов Пашинян заявил то, за что критиковал прежние власти, а именно, что ради сохранения власти он готов поменять даже Конституцию. Шармазанов выразил убеждение, что за прошедшие 100 дней Пашинян ничего не забыл, но и ничего не выучил, а шантаж и популизм, по прежнему, остаются основными инструментами. "Пашинян сам себя перед собравшимися на площади провозгласил в качестве единственного и независимого носителя власти, взяв на себя функцию судьи и принимающего решения. Очевидно, что Пашинян оказался в затруднительном положении и нервозен, и сыпется угрозами направо и налево, призывая к скорой помощи СНБ. Пора остепениться, нельзя, используя эмоциональный фон части народа, идти на авантюры. Это 21 век и демократическая Армения, а не диктатура, полученная путем шантажа", - отметил вице-спикер.

Шармазанов напомнил Пашиняну, что он теперь не оппозиционер, а представитель власти и несет ответственность за ситуацию в стране и призвал не пытаться угрожать государственным институтам и депутатам, у кого иное мнение и позиция, не пытаться посягать на закон и государство. "В ходе 100 дней вашего пребывания у власти уже наблюдаются опасные тенденции: попирание свободы слова, инакомыслия, презумпции невиновности, подчинение государственных учреждений и законодательства РА своим интересам, попытки разрушения национальных и христианских ценностей, открытые нападки на ААЦ, рост цен, пропаганда извращений, пропаганда терроризма, фальсификация судебных дел", - отметил Шармазанов.

В заключении он подчеркнул свою уверенность в том, что и сто дней спустя остается при своем мнении, что Пашинян не можете быть ни премьер-министром РА, ни Верховным Главнокомандующим.