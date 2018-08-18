Суббота, 18 Августа 2018 12:43

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Армении (ЦИК) обнародовала дату проведения внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана.

Согласно сообщению ЦИК РА, поступившем в АрмИнфо, так как Правительство Армении на заседании в четверг постановило распустить Совет старейшин Еревана, в связи с тем, что он не смог избрать нового мэра столицы было принято решение о проведении внеочередного заседания ЦИК. На заседании было принято решение провести выборы в Совет старейшин Еревана 23 сентября текущего года.

Партии должны будут представить документы для участия в выборы до 29 августа, окончательный срок регистрации - 3 сентября. "Предвыборная кампания начнется с 10 сентября"

ЦИК Армении также установил также график основных мероприятий по подготовке и проведению выборов.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении в городе Ереване", мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.

На пост градоначальника от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян. Вторая по величине парламентская фракция "Царукян" предлагает кандидатуру депутата Наиры Зограбян, от партии "Еркир Цирани" выдвигается Заруи Постанджян.

Напомним, что бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля после обвинений в неэффективном градоуправлении.