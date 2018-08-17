Пятница, 17 Августа 2018 21:52

АрмИнфо. В Армении нет коалиции, нет политического большинства, главная власть в стране принадлежит гражданам страны. Об этом 17 августа на митинге, посвященном 100 дням пребывания во власти нового правительства, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер отметил, что главной победой народа стало то, что именно граждане Армении решили, кто именно должен занять должность премьер-министра.

Также Пашинян коснулся досрочных выборов в Парламент, которые должны состояться до мая 2019 года. "Сейчас, согласно нормам закона, я как премьер-министр должен подать в отставку, после чего парламент должен дважды не избрать нового премьера, что приведет к досрочным выборам. Однако, думаю, что некоторые депутаты, возможно, имеют надежды на то, что после того, как я подам в отставку, они смогут выбрать другого премьера, не буду называть его имени. Эти люди так и не поняли, что происходит в Армении", - подчеркнул премьер.

Пашинян заметил, что у него есть определенные мысли, относительно того, как избежать подобной ситуации. "Мы хотим ввести Конституционные изменения, которые приведут к тому, что досрочные выборы могут состояться не только в случае отставки премьера, но и сам парламент может принять решение о своем роспуске. Думаю, эти изменяя должно принять Национальное Собрание. Но замечу, только в том случае, если вы этого захотите, то мы организуем продвижение данных изменений в Парламенте. Ведь самым главным для нас является выразить волю народа Армении", - заключил премьер.