Пятница, 17 Августа 2018 21:45

АрмИнфо. В Армении необходимо усилить институт референдумов. Об этом 17 августа на митинге, обобщая итоги 100 дней пребывания во власти, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, выступая на Площади Республики в центре армянской столицы.

По его словам, речь идет как о местных, так и об общегосударственном референдуме, на которые должны выноситься важнейшие для страны решения. Тем самым, продолжил премьер-министр, народ будет определять, какие принимать решения.

Он еще раз подчеркнул, что власть в стране принадлежит народу, который и осуществляет прямое правление с Площади Республики. Правительство РА отныне подотчетно исключительно народу, представляя ему итоги своей деятельности на главной площади страны. "Эта площадь становится высшим органом государственной власти", - заявил Никол Пашинян, сравнив Армению с древней Грецией.