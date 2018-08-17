Пятница, 17 Августа 2018 21:32

АрмИнфо. Лицо, ответственное в убийстве 10 людей и в попытке свержения конституционного строя, не уйдет от ответственности. Об этом 17 августа на митинге, посвященном 100 дням пребывания во власти нового правительства, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, ни один убийца не уйдет от ответственности. И этому не помешают их нынешние оправдания, представляя себя в роли жертв политических преследований. "Я исключаю возможность ухода от ответственности лиц, причастных к убийству 10 людей во время событий 1 марта 2008 года", - подчеркнул глава армянского правительства.

Отметим, что Пашинян не называл имен, однако всем очевидно, что речь идет о втором президенте РА Роберте Кочаряне, который накануне в интервью телеканалу "Еркир Медиа" заявил, что может стать первым политическим заключенным в Армении. Он также указал на свое возвращение в большую политику.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года.

13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. Основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства.

Как заявил Офис второго президента Армении, <новые власти не потерпят инакомыслия и способны осуществлять политическое преследование в отношении политических оппонентов. Особенно тех, чей политический вес и перспективы являются причиной для их серьезной озабоченности>.