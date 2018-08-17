Пятница, 17 Августа 2018 21:17

АрмИнфо.Задачей новых властей Армении в сфере борьбы с коррупцией является не заполнение тюрем, а возвращение народу всего награбленного. Об этом 17 августа на митинге, посвященном 100 дням пребывания во власти нового правительства, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, поочередно будут выявляться все грабители, над этим постоянно работают правоохранительные органы. Однако нынешняя судебная система, доставшаяся в наследство от прежнего режима, оставляет много вопросов. Несмотря на намерения властей не вмешиваться в дела судебного корпуса, тем не менее, вопрос о доверии к судебной системе продолжает оставаться открытым. Тем более, когда судьи продолжают получать указания от прежних коррупционных властей. "Коррумпированная судебная система бросает тень на всю государственность", - заявил премьер-министр РА, предложив сформировать временные органы переходного правосудия, которые должны будут заниматься вопросами, связанными с коррупцией. К примеру, как отметил Никол Пашинян, у родного брата одного из самых высокопоставленных чиновников Армении только на одном счету в коммерческом банке страны находилось $30 млн. Проблема заключается в том, что данное лицо никогда не было связано своим участием во власти, но наличие могущественного покровителя могло играть определенную роль. Подобного рода вопросами и должны будут заниматься органы переходного правосудия, которые не следует путать с чрезвычайными судами.

Премьер также отметил, что многие международные структуры заявили о своем содействии новым властям страны в выявлении и заморозке счетов коррупционеров в зарубежных банках и возвращении украденных средств.