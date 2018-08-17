Пятница, 17 Августа 2018 20:57

АрмИнфо. В последнее время было много разговоров об армяно-российских отношениях и некоторые политические деятели утверждают, что их уровень значительно ухудшился, хочу заверить, что это не так. Об этом 17 августа на митинге на Площади Республики заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что недавно один из представителей Республиканской партии сокрушался относительно ухудшения армяно-российских отношений. "Я дважды встречался с президентом России и трижды имел с ним телефонную беседу, и хочу отметить, что сегодня говорить о том, что армяно-российские отношения сейчас натянутые, как минимум, смешно. Хочу отметить, что на сегодняшний день армяно-российские отношения не только не находятся в плохом состоянии, а напротив, назло представителям РПА, они находятся на очень высоком уровне и будут все улучшаться", - подчеркнул Пашинян.

Он заметил, что в самом начале своего вступления в должность премьера, он отмечал, что в Армении не будет серьезных перемен, связанных с внешней политикой. "Я хочу отметить, что нашей целью является улучшение наших взаимоотношений с Россией, кроме того, мы хотим вывести их на новый уровень. Также мне хотелось бы отметить, что после определенных процедур я сообщу о новой армяно-российской гуманитарной программе, которая является беспрецедентной в истории Третьей Республики. И это будет доказательством того, что мы предпринимаем шаги по углублению нашего сотрудничества. Республика Армении не движется ни на Запад, ни на Восток. Наша Республика имеет свою позицию и смотрит вперед", - отметил премьер.

Также Пашинян отметил, что власти Армении намерены также расширять свое сотрудничество с ЕС. "В ходе моего визита в Брюссель я также поднимал некоторые важные вопросы, касающиеся нашего сотрудничество с Европейским Союзом. Кроме того, мы продолжим развивать наши отношения, как с США, так и с Ираном. Интересы нашей страны для нас превыше всего и мы будем делать все, чтобы продвигать их на международной арене", - заявил Пашинян.

Он также заметил, что прежние власти Армении своими действиями довели до того, что некоторые негативные явления в Армении были связаны с Россией. "Дело в том, что некоторые коррумпированные чиновники хотели переложить свою вину на кого-то другого. Якобы вне страны есть силы, которые не дают им не быть не коррумпированными. И сейчас, когда они находятся на полпути к тюрьме, они звонят в Россию и заявляют, что борьба сейчас ведется против России. Но это бессмысленно, так как наивных людей нет, ни в Армении, ни в России. Наши отношения продолжат развиваться и скоро выйдут на совершенно новый и беспрецедентный уровень", - заключил премьер-министр.