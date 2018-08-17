Пятница, 17 Августа 2018 20:42

АрмИнфо. На фоне сложных, явлений, наблюдаемых на внешнем контуре, третья международная Модель-конференция ОДКБ - является важным и своевременным. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил посол Беларуси в Армении Игорь Назарук.

<Мы видим как осуществляется переформатирование тех или иных участников внешнеполитических связей. Мы видим непростые процессы, и это мероприятие еще раз подчеркивает нашу общую консолидацию, нацеленную на защиту наших ценностей, на защиту наших завоеваний. И самое главное - этот формат открыт для других участников, и мы можем видеть, что не только члены ОДКБ, но и партнеры Организации внимательно следят за процессами в нашей Организации>, - резюмировал посол.

Отметим, что с 17 по 21 августа в курортном армянском городе Цахкадзор проходит третья международная Модель-конференция ОДКБ,

организованная общественной организацией "Центр публичной дипломатии" совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване.

В работе конференции принимают участие ведущие специалисты в области безопасности и международных отношений. Организаторы Модели-конференции ставят задачу привлечь внимание общественности и молодежи к проблемам коллективного противостояния глобальным угрозам и выработке решений в рамках структур ОДКБ. Делегатами конференции станут представители стран - участниц ОДКБ, а также ряда других государств.

Участники Модели-конференции получат возможность на примере смоделированных конфликтных ситуаций детально ознакомиться с принципами работы ОДКБ, изложив свое видение проблем коллективной безопасности экспертам в обозначенной области, а также испытать себя в роли "принимающих решения", представив одну из стран, задействованных в работе Организации Договора о Коллективной Безопасности.