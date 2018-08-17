Пятница, 17 Августа 2018 20:11

АрмИнфо. “Прежде чем начать разговор о возвращении Роберта Кочаряна в политику, думаю необходимо вспомнить несколько аспектов, в частности, о том, кто привел второго президента в армянскую политику”. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил международный эксперт, экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян, комментируя вчерашнее интервью второго президента Армении Роберта Кочаряна, в котором последний заявил, о своем возвращении в политику.

Игитян отметил, что Кочаряна в политику привел Левон Тер-Петросян, назначив его на должность премьер-министра. “Затем, в 1998 году при содействии Вазгена Саркисяна и Сержа Саргсяна Роберт Кочарян устроил “дворцовый переворот”. Хочу заметить, что выборы, в ходе которых на должность президента был избран Роберт Кочарян, были весьма сомнительными, кроме того, Кочарян подделал свои документы относительно своего гражданства Армении”, - подчеркнул Игитян. «То есть Роберта Кочаряна как в Арцахе, так и в Армении в политику всегда кто-то приводил. На кого он надеется в этот раз? Или он ждет поддержки извне? – думаю, ее не будет. На свой финансовый ресурс? – сегодня это уже не сработает. А о поддержке хоть какой-либо части общества вообще говорить не стоит.

Эксперт отметил, что во время нахождения второго президента Армении на посту главы государства его активно поддерживали олигархи. “Основные доходы окружение Кочаряна тогда получало через строительство. В это время несколько исторических зданий в центре Еревана были разрушены, а на их месте были построены бетонные коробки. Это и по сей день полупустые дома, в которых почти никто не живет”, - подчеркнул Игитян, заметив, что хотя об этом сложно судить, но вероятно, в данном строительстве также были коррупционные схемы.

Эксперт отметил, что помимо всего прочего нужно также учесть, каким образом Кочарян, в свое время, ушел из политики. “Ведь именно Роберт Кочарян несет ответственность за события, которые произошли 1 марта. Учитывая все вышесказанное, а также сформированное в обществе стойкое негативное отношение ко второму президенту, очень сложно представить его возвращение в политику в любых форматах”, - заметил Ованес Игитян. Экс-председатель парламентской комиссии также заявил, что не стоит также забывать о уголовном деле, которое возбуждено против Кочаряна, а также о том, что приговор об освобождении последнего может быть обжалован в Кассационном суде. “На данный момент, мне кажется, что у Кочаряна больше шансов оказаться в тюрьме, чем в политике”, - подчеркнул эксперт.

Коснувшись заявления второго президента Армении о том, что те, кто набрал 21% голосов не хотели договариваться, и прямо угрожали конституционному строю, стабильности в стране, Игитян заявил, что данное заявление не соответствует действительности. “Роберт Кочарян представляет неверные факты. У Левона Тер-Петросяна в то время не было никаких мыслей о свержении конституционного строя. Скажу даже более того, у нас на руках были факты, которые подтверждали тот, что выборы 2008 года были сфальсифицированы. Сторонники Левона Тер-Петросяна собирались собрать все имеющиеся доказательства и подать в Конституционный суд на оспаривание результатов выборов. Однако, еще с 24-25 февраля представители власти стали прослушивать телефоны активистов, которые намеривались обратиться в КС и затем большинство активистов было арестовано, а доказательства были изъяты. Таким образом, мы не смогли подать наше заявление в КС РА.

Что касается непосредственно событий, которые произошли 1-го марта 2008 года, то как мы видим, силы полиции и армии применили оружие в отношении мирных демонстрантов, которые в это время спали”, - подчеркнул эксперт. Относительно заявление второго президента о том, что среди пострадавших не было ни одного военнослужащего, эксперт отметил, что это еще раз подтверждает тот факт, что у демонстрантов не было никакого оружия, и что правоохранительные органы и армия действовали против совершенно безоружных людей.

“Главное, что мы все ожидаем от новых властей, это объективное расследование событий 1-го марта. Ведь одним из поводов для свержения власти в Армении стали именно эти события. Только полностью раскрыв все то, что произошло 1-го марта 2008 года, мы сможем двигаться вперед. Кроме того, это будет для нас гарантией того, что подобное больше никогда не повторится”, - подчеркнул эксперт.

Затронув аналитические выкладки Роберта Кочаряна относительно внешней и региональной политической ситуации, международный эксперт отметил, что они не удались. “Видно, что второй президент Армении отошел от политических дел. Его видение российско-американских отношений, а также ситуации в Иране и Турции не вполне соответствуют действительности. Что же касается политики нового правительства в отношении России, то я считаю, что сейчас Армения пытается строить свои отношения с РФ как со своим союзником, без всякого подхалимства. Армения выдвигает все те проблемы и вопросы, которые актуальны как в двухстороннем, так и во многостороннем форматах. Все дело в том, что сейчас ситуация в регионе изменилась, перемены произошли во многих областях, в Турции, в Азербайджане. Таким образом, и наше видение относительно российской военной базы может претерпеть некоторые изменения. Однако, я уверен, что в политике нынешних властей нет негатива к России”, - заверил Игитян.

Он также напомнил о том, что именно при Роберте Кочаряне Россия под предлогом так называемой передачи «имущества в счет долга» завладела в Армении всем чем хотела. “России были переданы системы производства распределения электроэнергии, действующие предприятия, годовой доход которых был соизмерима, а общая реальная стоимость в несколько раз превышала сумму долга. России также была передана в управление армянская железная дорога. Однако, мне хотелось бы заметить, что для развития своей собственной железной дороги Россия привлекает корейские и немецкие компании. А наша железная дорога очень отстала от всех своих соседей. Почти все бывшие страны СССР значительно продвинулись в данном вопросе, а то, в каком состоянии находится наша железная дорога, ужасно. Это очень низкий уровень, сейчас состояние нашей железной дороги даже хуже, чем было в советские времена”, - подчеркнул эксперт.

Коснувшись карабахского конфликта, эксперт заявил, что то, что мы имеем в переговорах на данный момент является наследством Кочаряна. Именно Роберт Кочарян вытеснил карабахскую сторону из переговорного процесса, так как считал, что он может представлять позицию как Армении, так и Арцаха. “Новый премьер-министр просто отмечал, что главные решения в данном вопросе должна принимать не Армения, а законная власть Арцаха и его народ. После четырехдневной апрельской войны ситуация крайне накалилась и сопредседатели Минской группы ОБСЕ стали работать над тем, чтобы создать “переговорную атмосферу”. Я не считаю, что позиция новых властей в карабахском вопросе менее патриотична, чем позиция Роберта Кочаряна”, - подчеркнул Игитян.

Эксперт также прореагировал на критику второго президента Армении в отношении экономической ситуации в стране. “Думаю, нужно вспомнить о том, что именно привело к протестам, которые и привели к смене власти в Армении. Одним из главных пунктов народного недовольства являлась именно всепоглощающая коррупция, а также монополии. Во времена правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в Армении произошло теснейшее сращивание бизнеса и власти. Это особенно стало неоспориммым сейчас в свете последних нашумевших разоблачений, связанных с Республиканской партией и ее коррупционными махинациями», - подчеркнул экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям Армении.

Коснувшись заявления Кочаряна о том, что в его время в Армении практически не было монополий, Игитян возразил, что в данном случае следует учитывать различие эпох. “Раньше были другие политические реалии, сейчас другие. Во время правления Кочарян хоть и не было монополий в современном понимании, но уже тогда крупным бизнесом занимались в основном люди из ближайшего его окружения. А затем, во время правления Сержа Саргсяна монополии сформировались окончательно, так как третий президент страны выстраивал свою власть, опираясь исключительно на помощь олигархов, особенно в вопросах использования финансового ресурса для подкупа избирателей”, - заключил эксперт.