Пятница, 17 Августа 2018 20:11

АрмИнфо. Армения вносит серьезный вклад в развитие ОДКБ. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

<Сотрудничество Армении с партнерами по ОДКБ находится на достаточно хорошем уровне. Наша организация динамично развивается, и в этом вопросе очень важную роль играет также и Армения, которая часто инициирует полезные и основополагающие проекты>, - отметил Ованнисян.

Отвечая на вопрос, существуют ли между партнёрами по Организации проблемные вопросы, представитель оборонного ведомства Армении выразил убеждение, что все существующие вопросы носят рабочий характер, которые решаются в рабочем порядке.